Raste bes, pali „simboli kolonijalizma“: Srušene statue kraljica (foto, video)

Statue kraljice Viktorije i kraljice Elizabete Druge srušene su u Kanadi, u vreme kada raste bes među građanima zbog otkrivanja neobeleženih grobova koji pripadaju deci autohtonih naroda.

🚨 | NEW: Statues of Queen Victoria and Queen Elizabeth II have been toppled during protests in Canada

Grupa ljudi okupila se ispred zgrade parlamenta u Vinipegu, glavnom gradu kanadske pokrajine Manitobe, i srušila statuu britanske kraljice Viktorije, na dan obeležavanja Dana Kanade, koji je nacionalni praznik i obeležava se 1. jula.

Noseći narandžaste košulje u čast dece domorodačkih naroda, koja su poslata u zloglasne internate u zemlji, članovi grupe ostavili su na statui i njenom postolju crvene otiske ruku, kao i znak s natpisom: „Jednom smo bili deca. Vratite ih kući“.

Tokom tog događaja, srušena je i manja statua britanske kraljice Elizabete Druge.

Obe kraljice smatraju se predstavnicama kolonijalne istorije te zemlje, prenosi Gardijan.

Queen Elizabeth statue has also been torn down at the #Manitoba legislature in #Winnipeg. (Located on the east side.) @CBCNews @CBCManitoba #cbcmb #canadaday pic.twitter.com/CqDWDhGrPb

