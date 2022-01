Rezikov: Nema naznaka da Rusija planira napad na Ukrajinu

KIJEV – Ukrajinski ministar odbrane Aleksej Reznikov izjavio je danas da trenutno nema naznaka da Rusija priprema napad na Ukrajinu, suprotno tvrdnjama Zapada.

„Do danas nije formirana udarna grupa oružanih snaga Ruske Federacije. Svaki vojni stručnjak će vam reći da postoji nekoliko naznaka kada se formira udarna grupa, ali takvih indicija za sada nema“, rekao je danas Reznikov u intervjuu za ukrajinske medije, prenosi TAS S.

On je predočio da to ne znači da već sutra neće biti takvih naznaka ukoliko Kremlj tako odluči i ukazao da potencijal Ruske Federacije omogućava da se formira udarna grupa ruske vojske, ali „za to je potrebno izvesno vreme“.

U poslednje vreme sa Zapada i iz Kijeva se čuje veliki broj tvrdnji da Rusija namerava da izvrši invaziju na Ukrajinu, što je portparol Kremlja Dmitrij Peskov nazvao neutemeljenim izjavama i poručio da Rusija nikome ne preti.

Istovremeno, Peskov nije isključio mogućnost provokacija koje bi imale za cilj da potvrde upozorenja Zapada.

Rsija je predložila zaključivanje pravno obavezujućih sporazuma sa SAD i NATO koji bi obezbedili uzajamne bezbednosne garancije.

Održano je i nekoliko rundi razgovora, a ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je lično rekao američkom državnom sekretaru Entoniju Blinkenu da Rusija neće napasti Ukrajinu.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.