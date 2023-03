Rjabkov: Rusija je u stalnom kontaktu sa IAEA

MOSKVA – Rusija održava stalne kontakte sa generalnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafaelom Grosijem, pošto još nije doneta odluka o pitanju nuklearne elektrane u Zaporožju, izjavio je danas zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov.

„U stalnoj smo komunikaciji sa Grosijem, kako tokom njegovih poseta Rusiji, tako i, naravno, u skladu sa našom stalnom misijom u Beču. Razgovori su u toku, to pitanje još nije rešeno“, rekao je on, prenosi TAŠ.

Rjabkov je rekao da je ruska strana direktoru IAEA prenela viziju kako bi trebalo da izgleda i funkcioniše zona bezbednost, uključujući pitanje uloge Međunarodne agencije u celom procesu.

On je ocenio da kijevski režim ignoriše bezbednosna pitanja u nuklearnom objektu.

„Nažalost, Kijev i SAD, koje štite Ukrajinu u svakom smislu, imaju destruktivni stav po ovom pitanju. Oni ignorišu bezbednosne interese ključnog nuklearnog objekta, najveće nuklearne elektrane u Evropi i na kraju su spremni da ih žrtvuju zbog svojih političkih ambicija“, naglasio je on.

„Pokušaj da se dokaže da je ovaj objekat na ukrajinskom tlu im je važniji od nuklearne bezbednosti tamo“, naveo je zamenik ministra spoljnih poslova.

Grosi je u sredu posetio nuklearnu elektranu Zaporožje i pregledao prostorije i objekte oštećene tokom bombardovanja ukrajinskih oružanih snaga.

Ovo je Grosijeva druga poseta nuklearnom postrojenju u poslednjih šest meseci, a prvi put je bio u Zaporožju 1. septembra prošle godine.

(Tanjug)

