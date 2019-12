Rok kojim Amerikanci ucenjuju „Severni tok 2“ – dodatno vreme za Ruse

Rok do 20. januara, koji su Amerikanci dali izvođačima radova na gasovodu „Severnom toku 2“ da ih prekinu ili će uslediti sankcije, daje šansu Rusima i njihovim saveznicima na tom poslu da se na neki način prestroje i naprave strategiju kako će dalje, jer od posla, svakako, neće odustati.

Uz ovu ocenu najnovijeg poteza Stejt departmenta, stručnjak za energetiku Jelica Putniković smatra da je u celoj situaciji jako bitno to što se Vašingtonu, kao samoproklamovanom zaštitniku evropskih interesa od ruske dominacije u sektoru energetike, suprotstavila ne samo Nemačka, nego i Evropska komisija.

Šta znači američki rok za neposlušne na „Severnom toku 2“

Prošle nedelje američki predsednik Donald Tramp je potpisao nacrt Zakona o odbrani za 2020. godinu, koji je, između ostalog, uključio sankcije protiv izgradnje gasovoda „Severni tok 2“, a američki Stejt department precizirao je da izvođači radova imaju rok do 20. januara da prekinu radove na tom gasovodu, ako misle da izbegnu sankcije. Ruski ministar energetike Aleksandar Novak, međutim, tvrdi da će „Severni tok 2“ biti pokrenut pre kraja 2020. godine, uprkos američkim sankcijama.

„Ono što je bitno je da je ruski ministar energetike Aleksandar Novak već rekao da ruski brod može da nastavi posao od koga je odustao brod holandsko-švajcarske kompanije, kojoj je ne samo američkim zakonom, nego i lično od američkih senatora poručeno da će trpeti velike sankcije. Novak je izjavio da treba neko vreme da se brod opremi i pripremi za polaganje cevi, a ono što je jako bitno je da je Nemačka dala dozvolu da se u njenim teritorijalnim vodama, i pored toga što je zimski period, mogu polagati cevi za gasovod“, kaže Putnikovićeva, napominjući da su Nemci ranije imali drugačije propise.

Radovi će ipak biti završeni

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov nije spekulisao na koji ruski brod računa Moskva radi završetka poslova na polaganju cevi na „Severnom toku 2“, na kome je već okončano 93,5 odsto radova.

Kratko je rekao da neće otkriti detalje, ali da postoje kapaciteti koji potkrepljuju očekivanja da će Rusija biti u stanju da završi radove u bliskoj budućnosti.

Putnikovićeva objašnjava i otkud rok do 20. januara:

„U Americi su Božićni praznici, idu i Novogodišnji, i ovo je period kada se daju bombastične izjave. Pitanje je šta može da se desi do kraja i šta će u tom periodu biti urađeno, ali ono što je bitno je to što su vrh ruske države i ’Gasproma‘ izjavili da ne odustaju od gradnje gasovoda“.

Ona, međutim, ukazuje na to da će jedna vrsta šamara Americi biti i to što će 8. januara svečano biti otvorena morska deonica „Turskog toka“ u Crnom moru. Podsećajući na reči turskog predsednika Erdogana da Turska nije plemenska država i da neće dozvoliti da im Amerikanci komanduju, Putnikovićeva je napomenula da završetak morske deonice „Turskog toka“ znači da bi, da su završeni svi gasovodi kroz Balkan, ruski gas preko Turske kroz njihove postojeće gasovode odmah mogao da bude distribuiran kroz Bugarsku, Srbiju i Mađarsku, do Baumgartena u Austriji i dalje do evropskih potrošača.

Evropa neće da kupuje skuplji američki gas, koji SAD na svetskom tržištu imaju kome da ga prodaju. Zato je, kaže sagovornica Sputnjika, jasno da Amerikancima nije stalo do toga da Evropljani kupuju njihov gas kako bi SAD profitirale, nego da imaju geopolitičku mogućnost da spreče Rusiju da ekonomski jača povećavajući svoj izvoz i jačajući ekonomske odnose ne samo sa Nemačkom, nego i ostalim članicama i EU, ali i balkanskim zemaljama.

„Izgleda da je Evropa zajedno sa ovim novim rukovodstvom u Briselu shvatila da treba da gleda svoje interese i da ne može baš da bude marioneta u rukama, bilo Trampa, bilo američke ’duboke države‘, ili lobista iz SAD koji se protive jačanju ruske ekonomije i ruske politike“, zaključila je sagovornica Sputnjika.

(Sputnjik)