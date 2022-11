Rumunija ne namerava da promeni stav po pitanju KiM

BUKUREŠT – Premijerka Ana Brnabić izjavila je danas, posle sastanka sa rumunskim kolegom Nikolaeom Ćukom, da Rumunija ne namerava da promeni svoj stav po pitanju KiM.

Brnabić je na pitanje novinara da li joj je Ćuka možda preneo da je od Rumunije neko tražio da promeni stav, imajući u vidu da postoje saznanja da tzv. Kosovo planira da aplicira za člantvo u EU, rekla da ga to nije ni pitala, jer, kako je rekla, zna da trpe pritiske.

“Mislim da svako od nas zna da ovih pet država članica EU koje ne priznaju jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova trpe stalno velike pritiske zato što postoje neke druge države članice koje uvek vuku na tu stranu da EU ne bude statusno neutralna, a ona jeste statusno neutralna”, rekla je Brnabić u Bukureštu.

Ona je istakla da je Srbija u poslednjih 48 sati čula od partnera u Španiji, a sada i u Rumuniji, da ne nameravaju da promene svoj stav po pitanju KiM.

Premijerka je ocenila da je to izuzetno pohvalno i dobro za čitavu stabilnost evropskog kontinenta, ali i u svetu zato što su to, kako je istakla, zemlje koje se pridržavaju osnovnih principa međunarodnog prava, ali i Povelje UN, a to je nepovredivost teritorijalnog integriteta međunarodno priznatih država kao što je Srbija.

“I to je zaista osnovni princip međunarodnog prava i te zemlje time čuvaju i međunarodni pravni poredak”, poručila je premijerka.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.