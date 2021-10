Rumunija: Ne nazire se kraj pandemije, bice i 20.000 slucajeva

BUKUREŠT – Privremeni rumunski ministar zdravlja Čeke Atila izjavio je da se trenutno ne nazire kraj pandemije kovida-19 u toj zemlji i da postoji mogućnost da stopa zaraze dostigne 20.000 slučajeva dnevno.

“Kraj pandemije se danas ne nazire, čak ni prognoza. Slušamo svakakve prognoze i mišljenja. Naravno da su važne, ali neke se ostvaruju, dok druge ne, kao što se dogodilo i u drugim talasima“, izjavio je rumunski ministar zdravlja, a prenosi agencija Ađerpres.

Naveo je i da Rumunija još nije na vrhuncu pandemije.

“Postoji mogućnost da se dostigne brojka i do 20.000 slučajeva dnevno. To je mogućnost koja se, nažalost, ne sme isključiti“, rekao je ministar na privatnoj rumunskoj televiziji B1TV.

U istom kontekstu, on se osvrnuo i na one koji ne veruju u vakcinaciju i osporavaju uvođenje zelenog sertifikata, s obzirom da je to dokument koji se koristi u svim zapadnim zemljama.

“I Francuska je onda neustavna, Nemačka je nedemokratska, a Italija isto, i tako dalje. Ne znam da li je prigodno da ministar ovo kaže: svi ovi ljudi su onda glupi a mi smo pametni, i znamo bolje da nam ne treba ovaj sertifikat“, rekao je ironično ministar.

Navodi i da bi najveća zahvalnost medicinskom osoblju, iscrpljenom pandemijom, bila izrečena ako se stanovništvo vakciniše, jer bi se na taj način olakšao njihov rad u bolnicama.

(Tanjug)

