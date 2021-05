RUS: EU nema nameru da pronađe uzroke incidenta sa avionom

MOSKVA – Moskva nema osnova da ne veruje objašnjenjima beloruske strane u vezi sa preduzetim akcijama u situaciji oko aviona Rajanera, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

“Koliko mi razumemo, Belorusija nije prisilila avion da sleti na njenu inicijativu, već je sledila odgovarajuća pravila koja važe u slučaju dobijanja pretnje”, rekao je Peskov u obraćanju novinarima.

“Ovde ne vidimo nijedan razlog da se ne veruje beloruskoj strani”, poručio je Peskov, prenosi ruska agencija Tas s.

Napominje i da zvanični Kremlj ne uočava nameru Evropske unije da pronađe prave uzroke hitnog sletanja aviona Rajanera u Minsk.

Prema njegovim rečima, sam incident i izjave beloruskih vlasti “moraju biti predmet nekog pokušaja da se shvati i razume šta se dogodilo”.

Podsetio je na reči beloruskog predsednika Aleksandra Lukašenka, koji je rekao da pretnja bombom “dolazi iz Švajcarske”.

“Ako to nije slučaj, onda će neko verovatno to razotkriti. Do sada nismo čuli nikakva demantovanja. Do sada čak nismo čuli nijednu izjavu u kojoj se izražava želja evropskih zemalja da pronađu prave uzroke ovog slučaja”, izjavio je Peskov.

(Tanjug)

