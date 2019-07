Rusi nude Turcima avione: Jedan Su-35 može na megdan sa pet F-35

Ruska državna korporacija „Rosteh“ spremna je da proda Turskoj avione četvrte plus plus generacije Su-35, ukoliko zvanična Ankara pokaže interesovanje za to. Tako je Moskva reagovala na odluku SAD da izbaci Ankaru iz programa proizvodnje aviona F-35 pete generacije, kao kaznu za kupovinu ruskih sistema protivvazdušne odbrane S-400.

Prema rečima šefa sekretarijata za vojnu industriju Turske Ismaila Demira, Ankara sada čeka zvaničnu potvrdu da je Turska isključena iz programa F-35, a do tada će nastaviti da ispunjava obaveze u okviru tog programa. Kako je naveo, u prvoj fazi turske kompanije mogu se suočiti sa privremenim štetama, ali će odbrambena industrija ojačati, nakon isključenja zemlje iz programa proizvodnje najnovijih boraca F-35.

Ruski Su-35 je višenamenski lovac generacije 4 plus plus, što znači da je po svojim karakteristikama izuzetno blizu avionima pete generacije.

„Su-35 je jedna od najnovijih modifikacija čuvenog Su-27. On je sabrao iskustvo stečeno u procesu stvaranja ove vrste aviona. Ako ga uporedite sa F-35, iako je Su-35 napravljen bez upotrebe stelt tehnologije, u manevarskoj borbi on će najverovatnije biti u stanju da vodi aktivne vazdušne borbe sa dva i sa tri, a možda i sa pet boraca F-35“, kaže za Sputnjik Viktor Prjadka, generalni direktor ruske kompanije „Alijansa avijacionih tehnologija Avintel“.

Lovački avioni četvrte generacije „Suhoj“ Su-27 i Su-35 su ponos ruske avijacije. To su teški višenamenski borci sa dvostrukim motorom koji kombinuje odličnu brzinu i opterećenje oružja sa borbenom agilnošću.

Su-35 još nazivaju „nebeskim musketarom“ i predstavlja vrhunac dizajna svoje generacije.

„To može biti avion koji će gospodariti nebom i može se koristiti i kao bombarder i kao lovac-bombarder. U narednih 10 do 15, a možda i 20 godina, može sa velikim uspehom obavljati sve one zadatke koji su postavljeni u vojnoj doktrini Turske“, kaže Prjadka.

Član ruskog komiteta Saveta federacije za odbranu i bezbednost Franc Klincevič je rekao da će odluku o ovom pitanju doneti Turska, ali i da „sa visokim stepenom verovatnoće“ može da kaže da će Ankara ići na to. Prema njegovim rečima — SAD svojim delovanjemnisu Turskoj ostavili drugog izbora.

Ruski vojni eksperti skreću pažnju na još jednu važnu stvar — saradnja sa Rusijom je korisna za Tursku, jer Rusija daje kredite. Prema ugovoru o nabavci četiri diviziona S-400, vrednoj 2,5 milijardi dolara, Turska će deo isporuke S-400 platiti sama, a deo na račun ruskog kredita.

Pentagon je ranije saopštio da će učešće Turske u američkom programu F-35 biti konačno prekinuto u martu 2020. godine. Prema rečima zamenice ministra odbrane SAD za nabavke Elen Lord, SAD se od 2018. godine bave potragom za alternativnim dobavljačima za nekih 900 elemenata, pa će uticaj na realizaciju programa biti minimalan.

Ona je dodala i da su američki partneri jedinstveni u tvrdnji da Tursku treba isključiti iz programa F-35, nakon kupovine ruskih S-400, ali i da su uvereni da će se program F-35 nastaviti i bez njenog učešća.

Zbog odluke američke administracije da prekine saradnju sa ovom zemljom na programu F-35 zbog kupovine ruskih S-400, Turska neće dobiti oko devet milijardi dolara investicija.

Program F-35 je najskuplji i najproblematičniji američki vojni projekat u istoriji, za koji se smatra da je Ameriku koštao oko 1,5 biliona dolara, neprestano je nailazio na nove probleme, jer, prema rečima američkih eksperata — „brzina kojom su ispravljani stari nedostaci nije držala korak sa brzinom kojom su otkrivani novi“.

Turski vojni izvori rekli su Sputnjiku da je još preuranjeno govoriti o kupovini ruskih aviona, a da će predsednik zemlje Tajip Erdogan razmotriti ovaj predlog i doneti konačnu odluku. Međutim, u Moskvi su gotovo sigurni da će Ankara kupiti ruske borbene avione.

