Rusija će nastaviti da poštuje ograničenje svog nuklearnog arsenala

Rusija će nastaviti da poštuje ograničenje koje je na njen nuklearni arsenal nametnuo sporazum Novi START, uprkos odluci da suspenduje svoje učešće u tom važnom rusko-američkom sporazumu o razoružanju koje je danas najavio predsednik Vladimir Putin.

„Rusija namerava da zadrži odgovoran pristup i nastaviće, tokom trajanja ugovora, da striktno poštuje kvantitativne granice strateškog ofanzivnog naoružanja“, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

Putin je rekao danas da Rusija suspenduje svoje učešče u sporazumu sa SAD o ograničenju nuklearnog naoružanja, takozvanom sporazumu Novi START (Measures for the Further Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms), potpisanom 2010. godine, i zapretio je da će sprovesti nove nuklearne probe ako to prvo učine SAD.

Rusko ministarstvo je tu odluku opravdalo „destruktivnim akcijama SAD“, optužujući tu zemlju za višestruko kršenje sporazuma koje „kompromituje njegovu primenu“.

Ruske vlasti su ocenile da su „ekstremno neprijateljstvo“ Vašingtona i njegova „otvorena posvećenost zlonamernoj eskalaciji sukoba u Ukrajini“ stvorili „suštinski drugačije bezbednosno okruženje“ za Rusiju.

„SAD i Zapad pokušavaju da nanesu štetu našoj zemlji na svim nivoima, u svim oblastima i u svim regionima sveta“, navela je ruska diplomatija smatrajući da „status kvo više nije moguć“.

Sporazumom Novi START se ograničava broj nuklearnih bojnih glava dugog dometa koje dve zemlje mogu da rasporede i ograničava upotrebu raketa koje mogu da nose atomsko oružje.

To je poslednji bilateralni sporazum tog tipa koji povezuje SAD i Rusiju. Moskva je već početkom avgusta saopštila da suspenduje američke inspekcije predviđene na njenim vojnim lokacijama u okviru tog sporazuma, navodeći da deluje u odgovoru na američke prepreke za ruske inspekcije u SAD.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.