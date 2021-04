Rusija će „oštro odgovoriti“ ako Amerika uradi ovo

Rusija će oštro odgovoriti ukoliko SAD pokušaju da pređu njene „crvene linije“, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

On je u intervjuu za „Sputnjik“ rekao da su svi pokušaji SAD da uspostave dijalog sa Rusijom osuđeni na propast ukoliko Vašington ne odustane od svojih ambicija za dominacijom i „ukoliko SAD ne shvate da nemaju perspektivu bilo kakvi pokušaji oživljavanja unipolarnog sveta, stvaranja nekakve konstrukcije gde će svi biti potčinjeni zapadnim zemljama i gde će ceo zapadni blok vrbovati pod svoje zastave sve druge zemlje na različitim kontinentima protiv Kine i Ruske Federacije“.

Lavrov je naglasio da se ništa neće postići sve dok SAD ne shvate da nisu uzalud u Povelji UN-a zapisani principi poput poštovanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta, nemešanja u unutrašnje poslove i suverene jednakosti zemalja i sve dok ne budu sa Rusijom vodile dijalog kao sa bilo kojom drugom zemljom – uz međusobno poštovanje, na osnovu ravnoteže interesa koji se mora pronaći…

Šef ruske diplomatije podsetio je na reči predsednika Vladmira Putina da Rusija sama postavlja svoje „crvene linije“ i da je spremna da oštro reaguje ukoliko se one na bilo koji način pređu.

Lavrov je, govoreći o strateškoj viziji odnosa SAD i Rusije, rekao da se nada da će u Vašingtonu, poput Moskve, postati svesni odgovornosti za stratešku stabilnost u svetu. On je istakao da to nisu samo problemi Rusije i Amerike, nisu samo problemi koji značajno otežavaju živote građana te dve zemlje, njihovu komunikaciju, kontakte, poslovne i humanitarne projekte, već da su to i problemi koji izlažu ozbiljnim rizicima međunarodnu bezbednost u najširem smislu te reči.

Ako Vašington neće da razgovara uz poštovanje “crvenih linija” to je njihov izbor, rekao je Lavrov i dodao da će u tom slučaju nastaviti da žive kao u vreme „hladnog rata“, ili još gore.

On je rekao i da smatra da je u vreme „hladnog rata“ tenzija bila veoma ozbiljna, više puta je bilo rizičnih, kriznih situacija, ali da je postojalo uzajamno poštovanje koje je sada u deficitu.

“Ponegde se provlači šizofreni prizvuk u izjavama pojedinih ličnosti u Vašingtonu. Nedavno je portparolka Bele kuće izjavila da će se sankcije protiv Rusije nastaviti, da sankcije daju približan efekat onome kojem se nadao Vašington, i da je cilj sankcija smanjenje napetosti u odnosima SAD i Rusije. To ne mogu ni komentarisati. Nadam se da je svima jasno da takve izjave ne služe na čast onima koji zagovaraju takvu politiku u Beloj kući“, rekao je Lavrov.

Dodao je da i kad bi sve zavisilo samo od Rusije „verovatno bismo se vratili normalnim odnosima, a prvi, i po mom mišljenju očigledan, nimalo težak korak, bio bi poništavanje svih tih mera koje su preduzete u cilju ograničavanja rada diplomata Rusije u SAD, a na koje smo kao odgovor mi ograničili rad diplomata SAD u Rusiji“.

