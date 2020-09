Rusija: Probe sistema Rubež biće završene pre kraja 2021.

MOSKVA – Probe najnovijeg obalskog odbrambenog sistema Rubež sa krstarećim raketama trebalo bi da budu završene pre kraja 2021. godine, izjavio je danas zamenik izvršnog direktora Morinformsistema-Agat grupe i glavni projektant za vojnu i tehničku politiku Nikolaj Borisov.

„Probe novog sistema Rubež trenutno su u toku. One će sigurno biti završene do kraja 2021. godine“, rekao je on za TAS S.

Rubež je mobilna verzija obalskog odbrambenog raketnog sistema Bal, objasnio je Borisov.

„U poređenju sa svojim prethodnikom, Rubež se sastoji od jednog vozila koje kombinuje nekoliko funkcija: borbeno upravljanje, izviđanje, pronalaženje ciljeva i pravilno vozilo za lansiranje“, precizirao je on.

(Tanjug)

