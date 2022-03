Ruski bogataš Zapadu: Ne razumete, reći bilo šta Putinu protiv rata bilo bi samoubistvo

Jedan od najbogatijih ruskih oligarha Mikhail Fridman rekao je da sankcije neće sprečiti Vladimira Putina da nastavi s invazijom na Ukrajinu, upozoravajući Zapad da ne razume kako moć u Moskvi funkcioniše.

Billionaire Mikhail Fridman says if the international community really believes sanctions on oligarchs like him will persuade Putin to stop the war, “we’re all in big trouble” https://t.co/QJEe2LGXGj via @BW

— Bloomberg (@business) March 18, 2022