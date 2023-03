SAD: Porota oslobodila Gvinet Paltrou zbog nesreće na skijanju 2016. u Juti

SOLT LEJK SITI – Osmočlana porota oslobodila je holivudsku glumicu Gvinet Paltrou na građanskom suđenju zbog nesreće na skijanju u američkoj državi Juta 2016. godine.

Penzionisani optičar Teri Sanderson (76) tražio je 300.000 dolara odštete, navodeći da je Paltrou udarila u njega, nanevši mu povrede koje su mu promenile život.

Poroti je trebalo tri sata većanja da jednoglasno utvrdi da je Sanderson kriv za incident i dodeli Paltrou simboličnu sumu koju je tražila kao odštetu.

Paltrou je zahvalila porotnicima koji su utvrdili da nije odgovorna za skijašku nesreću u odmaralištu u Juti, objavio je Bi-Bi-Si (BBC).

Sanderson je rekao da je presuda doneta u četvrtak „veoma razočaravajuća“.

Porotnici su stali na stranu Paltrou (50), koja je okrivila Sandersona za nesreću i podnela protivtužbu za jedan dolar, uključujući pravne troškove.

Dok je izlazila iz sudnice, Paltrou je nakratko stala da razgovara sa Sandersonom.

On je kasnije naveo da mu je rekla: „Želim ti dobro“, a da je on njoj odgovorio: „Hvala, draga.“

Sanderson je kasnije tvrdio da je on bio jedini povređeni na skijanju i sugerisao da je Paltrou pomoglo na sudu to što je zvezda.

Na dvonedeljnom suđenju čulo se desetine svedoka sa kontradiktornim pričama o tome ko je na koga naleteo na skijanju.

Sanderson tvrdi da je glumica naletela na njega na skijalištu za početnike u odmaralištu Dir veli u Park Sitiju i da je zatim odskijala dalje dok je on ostao bez svesti u snegu sa slomljenim rebrima.

On je rekao da je u toj nesreći zadobio povredu mozga koja mu je promenila život.

(Tanjug)

