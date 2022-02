SAD pozvale Kanadu da okonča blokadu kamiondzija

VAŠINGTON/OTAVA – Američki zvaničnici pozvali su vladu Kanade da iskoristi svoja savezna ovlašćenja i da na zajedničkim graničnim prelazima okonča blokadu kamiondžija, koji protestuju protiv ograničenja povezanih sa kovidom.

Američki državni sekretari za unutrašnju bezbednost i saobraćaj su juče razgovarali sa kanadskim kolegama, „pozivajući ih da iskoriste savezna ovlašćenja da reše ovu situaciju na zajedničkoj granici i nudeći punu podršku odeljenja za unutrašnju bezbednost i saobraćaj”, izjavio je jedan neimenovani zvaničnik Bele kuće, a prenosi BBC.

“U suštini smo fokusirani na rešavanje blokade na mostu “Ambasador”, kao i na drugim ulaznim tačkama”, naveo je isti zvaničnik.

Prelaz koji povezuje kanadski grad Vindzor sa američkim Detroitom je i dalje zatvoren za većinu saobraćaja.

Saopšteno je i da se američki predsednik DŽo Bajden redovno obaveštava o protestima koji su pogodili Otavu i pomenuti granični prelaz,m koji generiše četvrtinu američko-kanadske trgovine.

“Ako demonstranti ne odu, moraće da postoji put napred. Ako to znači njihovo fizičko uklanjanje, to će značiti i fizičko uklanjanje, a mi smo spremni da to uradimo”, izjavio je gradonačelnik Vindzora Dru Dilkens za CNN.

“Iako nekome može biti drago da vidi prinudno uklanjanje demonstranata, takva akcija može da zapali situaciju i svakako da izazove da još više ljudi dođe ovde i pojača protest, a mi ne želimo da rizikujemo dodatni sukob“, poručio je gradonačelnik.

S druge strane, guvernerka Mičigena Grečen Vitmer pozvala je kanadske vlasti da intervenišu, navodeći da ovakvi protesti pogađaju plate i prozvodne linije.

“To je neprihvatljivo“, poručila je ona.

Kamiondžije već dve nedelju blokiraju granični punkt u Koutsu u Alberti, a protesti su se juče proširili na treći prelaz na granici između provincije Manitoba i američke države Severna Dakota.

I proizvođači automobila i lokalne vlasti su zatražili okončanje blokade mosta „Ambasador“ koji povezuje Kanadu i SAD.

Kompanija “Tojota”, najveći svetski proizvođač automobila, zaustavila je proizvodnju u tri fabrike u Ontariju, navodeći da se više vozila neće proizvoditi ove nedelje.

Proizvodnja je zaustavljena i u fabrici motora “Ford”, dok je “Stelantis”, koji je vlasnik “Krajslera”, saopštio da je nedostatak delova poremetio smene u njegovoj fabrici u Ontariju.

I “DŽeneral motors” je saopštio da je bio primoran da otkaže dve prozvodne smene u fabrici u Mičigenu gde proizvodi sportska terenska vozila.

BBC navodi da je sud u Ontariju, međutim, sprečio demonstrante da pristupe prikupljenim onlajn donacijama, a nakon što su kamiondžije prikupile preko osam miliona američkih dolara putem onlajn platforme “GiveSendGo”.

(Tanjug)

