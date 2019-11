SAD putem vojnog budžeta pokušava da blokira „Severni tok 2“

VAŠINGTON – Predstojeći vojni budžet SAD biće sredstvo za zaustavljanje projekta ruskog predsednika Vladimira Putina od 11 milijardi dolara za isporuku prirodnog gasa u Evropu novim gasovodom od Rusije do Nemačke, otkrio je predsedavajući Odbora za spoljne poslove aermičkog Senata Džim Riš.

On je ovo izjavio za Defens njuz na marginama Međunarodnog bezbednosnog foruma u Halifaksu, u Kanadi.

Plan za transport prirodnog gasa kroz gasovod dug 1.200 kilometara kroz Baltičko more od Rusije do Evrope, našao se na udaru administracije predsednika Donalda Trampa i nekoliko evropskih zemalja, koje tvrde da će to povećati evropsku zavisnost od Rusije, piše Defens njuz.

U slučaju da sankcije budu uključene u američki vojni budžet, kompanije koje se bave izgradnjom „Severnog toka 2“ biće „zatvorene“, zbog čega će Rusija, navodno, morati da traži nove izvođače, tvrdi Riš.

Prema njegovim rečima, sankcije protiv kompanija koje učestvuju u izgradnji cevovoda bile su uključene u projekat zakona „O nacionalnoj odbrani za 2020. godinu“.

„Razlog za ovaj korak jeste da se ta opcija zatvori. Veliki deo ’Severnog toka‘ je već izgrađen“, rekao je senator.

Pri tome, on je izrazio mišljenje da će sankcije „ubediti“ građevinske firme da prekinu rad na projektu, pošto će ih američka ograničenja „skupo koštati“.

On je naglasio da Predstavnički dom i Senat Kongresa SAD još nisu postigli konačni sporazum o zakonu u celini.

Tekst odredbe o sankcijama nije objavljen, ali Riš je rekao da je sličan „Zaštiti evropskog zakona o energetskoj sigurnosti“, koji je sponzorisao senator Ted Kruz iz Tekasa, a koji je Komitet Odbor Senata za spoljne poslove izglasao izglasao u julu. Tim predlogom zakona sankcionisaće se kompanije koje upravljaju plovnim objektima koji polažu cevi za Severni tok 2 i Turski tok.

Da bi zakon stupio na snagu, treba da ga odobre i Predstavnički dom i Senat, kao i predsednik SAD Donald Tramp.

