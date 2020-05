SAD: Ruski lovci Su-35 „nebezbedno” presreli američki izviđački avion (foto, video)

Dva ruska lovca Su-35 juče su „nebezbedno” presrela izviđački avion „Posejdon P-8A” američke ratne mornarice iznad Sredozemnog mora, saopštila je pres-služba američke Šeste flote.

For the 3rd time in two months, Russian pilots flew in an unsafe and unprofessional manner today while intercepting a @USNavy P-8A Aircraft in the Eastern Mediterranean over international waters.https://t.co/PLLa8KpZ1S pic.twitter.com/TwSXZZIzDN

— USNavyCNO (@USNavyCNO) May 26, 2020