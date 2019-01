SAD: Srednji zapad pod snegom, otkazano više od 500 letova

VAŠINGTON – Usled jakih snežnih padavina koje su pogodile američki Srednji zapad, došlo je do otkazivanja stotina letova, a uslovi za vožnju na putevima su postali izuzetno opasni.

Danas je na međunarodnim aerodromima u Čikagu otkazano više od 510 letova, prenosi AP.

Agencija navodi da se u Detroitu veliki broj vozila kreće brzinom ispod postavljenih granica zbog opasnih uslova na putevima.

Snežne padavine su rezultat olujnih vremenskih uslova koji se prosežu od Dakote, preko regiona Velikih jezera do Nove Engleske.

Nacionalna meteorološka služba je izdala upozorenje na opasnost, jer bi na severoistočnom delu SAD moglo da dođe do mećave, navodi agencija.

Očekuje se da će padavine naneti do 25 centimetara snega u Srednjem zapadu pre nego što zahvate Severoistočni deo u nedelju.

Stanovnici Nove Engleske očekuju do 46 centimetara snega u severnim predelima tog regiona, a meteorološka služba je saopštila da se može očekivati i do 1,25 centimetara ledenog pokrivača, zbog čega raste zabrinutost da bi moglo da dođe do nestanaka struje.

Komunalna preduzeća se pripremaju za nevreme, a naročito u delovima Masačusetsa, Konektikata i Roud Ajelnda gde se očekuje da će snežne padavine biti praćene ledenom kišom.

Najveću količinu snega meteorolozi najavljuju u Vermontu, Nju Hempširu i Mejnu, navodi agencija.

(Tanjug)