Sadasnji“politicki kalendar“sansa za napredak procesa norma

BEČ – Specijalni izaslanik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak smatra da trenutni politički kalendar predstavlja jedinstvenu šansu za proces normalizacije odnosa Beograda i Prištine, jer kako navodi, ne predstoje izbori ni na Kosovu, ni u Srbiji, ali ni u EU i SAD.

„Imamo sada jedinstvenu šansu u političkom kalendaru, nešto što nismo imali najmanje deset godina, a to je da od sada do 2024.nemamo izbore u Srbiji, kao i na Kosovu, te i nema velikih izbora u Evropi, a ni u SAD“, naveo je Lajčak u intervjuu agenciji APA.

To znači da nema „prepreka u političkom kalendaru“ i da mogu da se prave „pravi napretci, smatra Lajčak.

„Ova i iduća godina su odlučujuće I jedinstvene i bila bi velika greška ako ne bi iskoristili taj vremenski prozor“, poručio je on.

Podršku Londona i Vašingtona procesu normalizacije odnosa Beograda i Prištine Lajčak vidi pozitivno.

„Iako formalno nije više članica EU posmatram Veliku Britaniju kao deo zajedničkih napora, a imamo i veoma dobru saradnju sa SAD“, naglasio je on.

Lajčak je, u vezi dogovora Beograda i Prištine o slobodi putovanja, kazao da je to rešenje jednog važnog pitanja, koji se mnogim građanima u zapadnoj Evropi čini neznačajnim.

„Ne smemo zaboraviti da smo na severu Kosova 31. jula bili veoma blizu novom nasilju i želeli smo po svaku cenu izbeći ponavljanje toga 31. avgusta. Uoči dogovora imali smo 18.avgusta „dobar sastanak“ predsednika Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog premijera Aljbina Kurtija u Briselu“, objasnio je on.

Ukazao je da sada treba da se pronađe rešenje za sledeći konflikt vezan za priznavanje registarskih tablica, za šta je rok do 31.oktobra.

„To je skoro, ali dva meseca je bolje od dva dana ili dve nedelje. Mi smo već tokom sastanka u Briselu izneli više predloga i I dalje ćemo sa Prištinom i Beogradom sarađivati kako bi osigurali da to ne bude dalje pitanje za konfrontaciju i nasilje“, najavio je on.

Lajčak je važnim i pozitivnim ocenio što su Vučić I Kurti tokom sastanka u avgustu bili saglasni da bi trebalo redovnije da se sastaju, jednom mesečno, kako bi razgovarali o „putu u budućnost“.

Upitan za ulogu Moskve Lajčak je istakao da nema sumnje da je interes Moskve da podstiče nestabilnost na Balkanu i da zbunjuje ljude kako ne bi znali šta je istina i kome treba da veruju.

Međutim, naglašava da Rusia nije glavni akter na Balkanu.

„Mi smo glavni akter. Mi, EU, imamo instrumente, imamo ponudu članstva, a Rusija koristi samo prostor koji ostavljamo otvorenim“, objasnio je on dodajući da je važno da EU poštuje svoja obećanja.

Rekao je da se ne treba bojati Rusije, već se skoncentrisati na sopstvene zadatke.

Prema njegovim rečim rat u Ukrajini je proširenje EU ponovo učinio « političkim » i ojačao uverenje da se radi o « političkom procesu », koji se zasniva na ispunjavaju tehničkih kriterijuma, ali koji nije « tehnička vežba ».

„To je proces koji se zasniva na zajedničkim vrendostima. To je bio i poziv za buđenje za one u EU, koji su mislili da Balkan može čekati još par godina. Sada je jasno da to nije moguće“, objasnio je Lajčak.

Naglasio je da će rat jednom stati, ali da neće biti povratka u stanje pre rata.

„Svetski poredak se promenio i to je jasno. Uloga Rusije će se promeniti. A mi želimo da EU bude među onima koji će oblikovati novi svetski poredak, a ne možemo biti ‘igrač’ ako se i dalje budemo bavili Balkanom. Ako budemo suviše preokupirani sobom, našim kontinentom, onda niko neće čekati na nas“, poručio je Lajčak.

To, kaže, ne znači da svaka zemlja Balkana mora biti punopravna članica EU.

„Međutim ne sme biti sumnje u privrženost, i ozbiljnosti procesa, kao I naše ponude. To je važno“, istakao je on.

(Tanjug)

