Sakupljanje potpisa za referendum o zaštiti kune kao valute

ZAGREB – Referendumska inicijativa „Zaštitimo hrvatsku kunu“, danas je na Trgu bana Jelačića u Zagrebu počela sa prikupljanjem potpisa građana za raspisivanje referenduma kojim, kako kažu, hrvatskom narodu žele da omoguće da sam odlučuje o vlastitoj novčanoj valuti.

Potpisi će bito prikupljani na više od 250 lokacija širom Hrvatske, a građani će se izjašnjavati jesu li za to da u Ustav uđe odredba koja glasi da je novčana jedinica Republike Hrvatske – kuna, koja se deli na stotinu lipa i da odluku o promeni novčane jedinice u Hrvatskoj donose birači na referendumu, prenela je Hina.

„Ovo pitanje predstavili smo pre mesec dana i u tih mesec dana niti jedan pravni ili ustavno-pravni stručnjak nije ga kritikovao. Dugo smo se pripremali i smatramo da je konkretno i dobro urađeno i ne ulazi u sukob sa međunarodnim ugovorima koje je Hrvatska potpisala sa Evropskom unijom“, rekao je Marko Milanović Litre, predsednik organizacionog odbora i saborski poslanik Hrvatskih suverenista.

Očekuje da će Ustavni sud to pitanje morati da potvrdi kada prikupe dovoljan broj potpisa.

„Evro se u ovom trenutku pokušava uvesti nasilno, neispitujući javno mnjenje građana i to želimo da promenimo“, rekao je Milanović Litre.

„Iako ne skrivamo svoj otpor prema uvodenju službene novčane valute evra, smatramo da hrvatski narod treba da odluči, a ako odluči na drugom refererendumu koji treba da bude održan nakon što ovaj prođe da žele evro, mi tu ne možemo ništa, to je volja hrvatskog naroda, ali učinićemo sve što možemo da to sprečimo“, dodao je on.

Ministarstvo pravosuđa i uprave saopštilo je ranije danas da je za raspisivanje referenduma „Zaštitimo hrvatsku kunu“ potrebno prikupiti 368.867 potpisa.

(Tanjug)

