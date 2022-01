Salenberg: Bice jasnog i brzog odgovora Rusiji

BEČ – Ministar spoljnih poslova Austrije Aleksander Šalenberg najavio je da će u slučaju daljeg zaoštravanja situacije u vezi Ukrajine biti dalekosežnih sankcija EU protiv Moskve, ali je ukazao da to ne sme da obuhvatiti gas.

„Mi u Evropi u određenom stepenu zavisimo od energije iz Rusije“, kazao je Šalenberg za dnevnik „Prese“.

On je istakao da se to ne može preko noći promeniti, ako u Evropi želimo da imamo toplotu i struju.

Šalenberg kaže da su neprihvatljivi zahtevi Rusije da se Ukrajina isključi od proširenja NATO i vojnici NATO povuku iz zemalja članice.

„Niko ne može ući u glavu Vladimira Putina. Mi smo spremni na otvoreni dijalog sa Rusijom, ali ne pod motom – ptico jedi ili umri“, objasnio je on.

Takođe je odbacio tvrdnje Moskve da joj preti opasnost od NATO.

„Ko je ušao u Istočnu Osetiju, Abhaziju, Transnjistiriju, u Dombas i na Krim? Mi ne“; poručio je on.

Putin, prema njegovim rečima, u slučaju invazije na Ukrajinu mora računati na dalekosežne sankcije u privrednoj i finansijskoj oblasti.

„U slučaju eskalacije uslediće veoma jasan, nedvosmislen i brzi odgovor“, poručuje Šalenberg.

On, međutim, navodi da gasovod „Serveni tok 2“ ne treba da time bude obuhvaćen.

„Severni tok 2 nije ni pušten u upotrebu. Verovati da se to može koristiti kao pretnja nije shvatljivo“, kaže Šalenberg.

On je ukazao da postoji uzajamna povezanost Evrope i Rusije u vezi snabdevanja energijom.

„Rusima su potrebni prihod od resursa i moraju isto da razmisle da li će gas biti deo paketa sankcija“, rekao je on.

Kada je reč o ulozi Austrije u trenutnom konfliktu Šalenberg je kazao da je Beč deo EU, koja je povukla črvenu liniju prema Rusiji.

Prema njegovim rečima ovaj konflikt ima još jednu dimenziju.

„Postoji i treća strana koja sve to detaljno prati, a to je Kina. Kada Kinezi budu došli do zaključka da zapadna vojna pretnja slabi onda bi to imali dalekosežne posledice“; uveren je on.

(Tanjug)

