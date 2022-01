Saliven: SAD ce odgovoriti na eventualni napad Irana

VAŠINGTON – Američki savetnik za nacionalnu bezbednost DŽejk Saliven danas je oštro osudio Teheran zbog uvođenja sankcija američkim zvaničnicima i kazao da će SAD odgovoriti na eventualni napad Irana.

„Dok iranske milicije nastavljaju da napadaju američke trupe na Bliskom istoku, iranski zvaničnici prete da će izvršiti terorističke operacije na tlu SAD i u svetu. U jedno budite sigurni: SAD će štititi svoje građane“, rekao je Saliven, prenosi „Tajms of Izrael“.

On je rekao da u to ulazi i zaštita građana koji rade za američke službe, kao i za one koji su se povukli iz službe.

„Mi, Amerikanci, imamo neslaganja o određenim političkim pitanjima. Imamo neslaganja i o politici prema Iranu. Ali smo ujedninjeni u odgovoru na pretnje i provokacije. Ujedinjeni smo da branimo naše ljude“, dodao je Saliven.

Saliven je posebno naglasio da će SAD „raditi sa saveznicima i partnerima da uklone i odgovore na svaki napad koji izvede Iran“.

„Ako Iran napadne bilo kog našeg državljanina, uključujući i 52 ljudi kojima su uvedene sankcije u subotu, Teheran će se suočiti sa ozbiljnim posledicama“, poručio je on.

(Tanjug)

