Samanta Pauer o neprijatnostima sa ratnim premijerom BiH

SARAJEVO – Aktuelna direktorka američke Agencije za međunarodni razvoj (USAD) Samantha Pauer, nekada ratni izveštač sa područja BiH obelodanila je u svojim memoarima neprijatnost koju je doživela sa bošnjačkim političarem, tadašnjim, kako kaže, premijerom BiH čije ime ne pominje, ali je jasno da je reč o nekada ministru spoljnih poslov i članu Predsedništva BiH Hariju Silajdžiću, piše sarajevski Avaz.

Avaz piše da se Pauer u svojim memoarima „The Education of an Idealist“, objavljenim pre tri godine, priseća mnogih događaja iz svoje, kako navode, impresivne novinarske, akademske i diplomatske karijere, a u jednom delu otkriva kako je „doživela traumatičnu neugodnost“ dok je izveštavala o ratu u Bosni i Hercegovini od, kako je navela „premijera Bosne i Hercegovine“.

U jednom delu ona piše o tome kako je sa koleginicom Stejci Saliven, tada spoljnom saradnicom „Newsweeka“ krenula u potragu za vodom za kupanje u Sarajevu, ali su bile zaustavljene zbog kršenja policijskog časa, pa su završile u sarajevskom zatvoru.

„Nakon što mi je omogućen telefonski poziv, umesto američkog ambasadora u Sarajevu, nazvala sam bosanskog premijera kojeg sam do tada često intervjuisala i koji je bio na glasu kao zavodnik“, napisala je Pauer.

Iako ne spominje ime „bosansko – hercegovačkog premijera“ i iole upućenom čitataocu je jasno da se radi o Harisu Silajdžiću, ratnom ministru spoljnih poslova, a kasnije i premijeru BiH, navodi Avaz.

„Činilo se da uživa u korišćenju svojih veza kako bi obezbedio naše oslobađanje, tako da smo za nekoliko sati mogle biti na putu kući“, piše Pauerova.

Nekoliko meseci kasnije, navodi, pristala je na razgovor sa već spomenutim premijerom u zagrebačkom hotelu, dok se spremao da otputuje u SAD kako bi lobirao kod Klintove admiinistracije u Vašingtonu.

„Kad sam stigla u hotelsku sobu u koju me uputio jedan od premijerovih saradnika, očekivala sam da će me dočekati neko iz njegove pratnje. Umesto toga, na vratima sobe dočekao me lično premijer, gotovo potpuno neodeven. Bila sam toliko šokirana da sam, umesto da pobegnem kako je trebalo da učinim, prešla prag njegove hotelske sobe kao na auto-pilotu“, piše Pauerova i dodaje:

„Sledećih petnaestak minuta provela sam izbegavajući njegova neprestana udvaranja i pokušaje da me zagrli, dok sam ga istovremeno, uzalud, nagovarala da započne naš dogovoreni razgovor. Nakon što mi je rekao da ga ne zanima previše ispitivanje o ratu koji je pogodio njegov narod, spremila sam se i otišla“, piše Pauer u knjiži, objavio je Avaz, a preneo portal Dnevnik.

(Tanjug)

