Sanut zenakha ZB u okviru Berlinskog procesa u Poznanju

POZNANJ – Berlinski proces i samit zemalja Zapadnog Balkana ove godine biće održan od 3. do 5. jula, u Poznanju, koja je trenutno predsedavajuća ovim procesom.

Srbiju će, kako je najavljeno iz vlade, predtavljati premijerka Ana Brnabić.

Berlinski proces je inicijativa koja podržava regionalnu saradnju Zapadnog Balkana i dopunjuje politiku proširenja Evropske Unije.

Pokrenula ga je Nemačka samitom u Berlinu 2014.

Šimon Šinkovski vel Senk, državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Poljske i Zamenik ministra spoljnih poslova, te ovlašćeni predstavnik vlade za organizaciju samita Zapadnog Balkana, izjavio je tim povodom da je reč o skupu koj se organizuje u okviru Berlinskog procesa i predstavlja platformu za evropski dijalog i saradnju, čime se pruža podrška politici proširenja Evropske unije.

Uveren je, kaže, da je puna evropska integracija, kojoj teže kandidati i potencijalni kandidati za članstvo u EU, moguća samo ukoliko i građani budu uključeni u taj proces.

U sklopu priprema za samit u Poznanju, kaže Šinkovski vel Senk, usledile su mnoge inicijative za upoznavanje stanovnika Poznanja sa bogatom kulturom zemalja Zapadnog Balkana.

„Drago mi je što ove godine možemo da stavimo poseban naglasak na građansku komponentu koja se, između ostalog, izražava jačanjem veza između društava Evropske unije i naroda Zapadnog Balkana“, rekao je Vel Senk.

Pdsetio je da je u Proces uključeno je šest partnera iz zemalja Zapadnog Balkana, Evropska komisija, pojedine zemlje EU, međunarodne finansijske institucije, međunarodne i regionalne organizacije.

Poljska se pridružila procesu 2018., a 2019. godine predvodi ovaj Proces.

Sastanak u Poznanju deo je tradicionalne saradnje Poljaka sa balkanskim narodima, koji ima dugu i izuzetno bogatu istoriju, a Vel Senk kaže da mu je, kao Poznanjcu, drago što je njegov grad domaćin samita Zapadnog Balkana ove godine.

Ističe da je Poznanj jedan od najstarijih centara u Poljskoj, sedište prvih vladara i prva biskupija. Grad koji se pre stotinu godina u Velikopoljskom ustanku borio protiv nemačke podele i izborilo za povratak nezavisne Poljske na mapu sveta.

Poznanj je grad iz kog potiču poljski matematičari, koji su razbili šifru enigme, što je bilo od ključnog značaja za savezničku pobedu u Drugom svetskom ratu, doda je Van Senk u pisanoj izjavi koju je medijima dostavila Ambasada Poljske u beogradu.

U tom gradu se, u junu 1956. godine, dogodio Poznanjski ustanak, prva radnička pobuna u zemljama komunističkog bloka.

Danas je Poznanj ponovo mesto međunarodnog poslovanja i investicija. Mesto živih debata o obličju Evrope uz aktivno učešće mladih ljudi. Verujem da dostignuća prethodnih generacija mogu poslužiti kao inspiracija i solidna osnova za zajedničku izgradnju budućnosti Evrope – Learning from the Past, Preparing for the Future.

Inače, srce Berlinskog procesa je privreda, a cilj saradnje je sprovođenje infrastrukturnih projekata (posebno energetskih i transportnih, kao što su rekonstrukcija luke, renoviranje pruge ili izgradnja gasnog interkonektora), obuhvaćenih tzv. Agendom povezivanja (Connectivity Agenda).

Samit u Poznanju biće održan na Međunarodnom sajmu u Poznanju, a glavni događaj biće sastanak lidera (šefova država ili vlada) 5. jula.

Ministri privrede, unutrašnjih poslova i spoljnih poslova zemalja koje učestvuju u Procesu sastaće se dan ranije.

U okviru samita biće organizvani i prateći događaji, pa će tako prvog dana biti održan Think tank forum, a sutradan i Poslovni forum EU-Zapadni Balkan i Forum građanskog društva.

Sve događaje u okviru samita Poljska sprovodi u bliskoj saradnji sa Evropskom komisijom, OECD-om, Savetom za regionalnu saradnju (RČ), RYCO, privrednim komorama iz regiona…

Prethodni samiti su održani u Beču (2015), Parizu (2016), Trstu (2017) i Londonu (2018).

