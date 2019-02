Šarčević potpisao sporazum o ulasku Srbije u EU program Erasmus+

Srpski ministar prosvete Mladen Šarčević potpisao je danas u Briselu s evropskim komesarom za kulturu i obrazovanje Tiborom Navračičem sporazum o ulasku Srbije u program EU za kulturu i obrazovanje Erasmus+, koji će omogućiti studentima i akademskom osoblju iz Srbije da se uključe u ovaj program.

To je najveći obrazovni program Evropske unije, čija su sredstva 14,7 milijardi evra, saopštilo je danas Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Šarčević je izjavio da je to od izuzetnog značaja za srpske studente, profesore i srednjoškolce i istakao da je Srbija i dosad bila aktivna u ovom programu, ali da to sad ima posebnu važnost jer se „u Srbiji sprovode ozbiljne, temeljne reforme od predškolskog nivoa do univerziteta“.

„Otud je nama potrebno da naši mladi ljudi vide što više iskustava u vidu poseta drugim zemljama i učešća u raznim projektima s tim zemljama“, istakao je srpski ministar.

Šarčević je dodao da je „Srbija mnogo spremnija da primi ljude iz mnogih delova Evrope, pa i onih koji se tek spremaju da budu članovi Evropske unije“.

Evropski komesar Navračič je izjavio da je „ulazak u Erasmus+ veoma vidan simbol napora i predanosti Srbije evropskoj stvari“.

On je dodao da je i do sada postojala saradnja Srbije i EU na polju obrazovanja, nauke, omladine i sporta, ali da se sad „otvara niz novih mogućnosti“.

„Ja se nadam da će Srbija naći svoje pravo mesto u Evropskoj uniji i okviru Erasmusa i obrazovanja i sporta“, zaključio je evropski komesar Navračič.

Erazmus+ je program Evropske unije koji obezbedjuje finansiranje projekata za saradnju u tri oblasti: obrazovanje, mladi i sport.

Srbija i njene obrazovne institucije su učestvovale u Erazmus+ programu od 2014. godine, ali u ograničenom kapacitetu, odnosno kao partnerska zemlja u regionu Zapadnog Balkana.

Status punopravne članice Erazmus+ programa je jedan od predvidjenih koraka ka članstvu u EU u okviru Pregovaračkog poglavlja 26 koji se odnosi na obrazovanje i kulturu.

Ovaj status punopravne članice ima još samo pet zemalja koje nisu članice EU, a to su Norveška, Turska, Lihtenštajn, Makedonija i Island.

(Beta)