Sarkozi na sudjenju zbog finansiranja predsedničke kampanje negira krivicu

Bivši francuski predsednik Nikola Sarkozi demantovao je danas na sudjenju optužbu da je ilegalno finansirao svoju kampanju za predsedničke izbore 2012. godine i tvrdio da nije uradio bilo šta protivzakonito.

Sarkozi (66), optužen je da je potrošio gotovo dva puta više od 22,5 miliona evra kliko je maksimalno zakonski dozvoljeno za predsedničku trku koju je izgubio od socijaliste Fransoa Olanda.

Sarkozi je danas prvi put bio na sudjenju koje je počelo prošlog meseca.

Sud u Parizu pokušava da utvrdi da li je znao za sistem lažnih računa koji je trebalo da prikrije preterano trošenje.

„Imate pred vama nekog čiji život je posvećen politici gotovo 40 godina“, rekao je on opisujući kako je učestvovao u više od 40 mitinga, pored novinskih intervjua i televizijskih emisija od februara do maja 2012. godine.

U ljutitom tonu Sarkozi je rekao da je imao političko vodjstvo kampanje, ali da nije bio uključen u organizacione i logističke detalje, naglašavajući da je kao tada aktuelni predsednik imao druge prioritete.

Rekao je da „nikad“ nije dao direktne instrukcije davaocima usluga zaduženim za organizovanje predizbornih skupova jer je imao tim koji je to radio.

Sarkozi je čvrsto demantovao da je njegova izborna kampanja 2012. godine za izbor na drugi mandat organizovana u mnogo većim razmerama nego njegova uspešna predsednička kampanja 2007. čije finansiranje nije dovodeno u pitanje.

„Voleo bih da mi neko objasni kako je moja kampanja bila veća 2012. nego 2007. To nije tačno. I ako neko to zna, to sam ja“, rekao je on.

On je ovo rekao kao odgovor na zaključke istražnog sudije da su Sarkozi i njegov tim odlučili da održe spektakularne i skupe skupove 2012. godine.

Ukupni troškovi kampanje su navodno dostigli najmanje 42,8 miliona evra.

Istraga nije ustanovila da li je Sarkozi navodno imao aktivno učešće u tom procesu ili sam naredio proneveru.

Pored bivšeg predsednika, još 12 ljudi i kompanija zadužena za organizovanje izbornih skupova optuženi su izmedju ostalog za krivotvorenje, kršenje poverenja, proneveru i saučesnišvo u ilegalnom finansiranju kampanje.

Sudjenje treba da traje do 22. juna, a presuda će biti objavljena kasnije.

Posle nekoliko skandala francuski zakon od 1990. strogo je ograničio trošenje za političke kampanje.

Ovo sudjenje odvija se manje od tri meseca od kada je Sarkozi osudjen za korupciju i trgovinu uticajem u drugom slučaju. On je uložio žalbu na tu presudu.

Sarkozi se povukao iz aktivne politike 2017. godine, a i dalje ima dosta uticaja iza scene, posebno unutar partije Republikanaca uoči predsedničkih izbora iduće godine. Francuski mediji javljaju da on održava redovne kontakte sa predsednikom Emanuelom Makronom, za koga kažu da ga Sarkozi savetuje.

(Beta)

