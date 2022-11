SD podneo amandmane na predloženi Zakon o popisu

PODGORICA – Poslanici opozicionih Socijaldemokrata Crne Gore predali su u proceduru amandmane na Predlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova, kojima se održavanje popisa predviđa za najranije u novembru iduće godine, koji, između ostalog, predviđaju da pitanja vezana za veroispovest, nacionalnost i jezik ne budu sastavni deo popisa stanovništva.

Obrazlažući termin održavanja popisa, iz Socijaldemokrata su istakli da su, shodno međunarodnim preporukama a i dosadašnjoj praksi, dva meseca odgovarajuća za popis kad je Crna Gora – aprili i novembar jer smatraju da bi trebalo voditi računa da to bude period kada većina stanovnika boravi u uobičajenom mestu boravka, te da bi trebalo izbegavati zimu – s obzirom na to da usled vremenskih uslova može biti teško ili nemoguće doći do određenih naseljenih područja.

Oni ističu i da bi popis trebalo održati u periodu kada nema značajnih političkih zbivanja, tj. izbora.

„S obzirom da u prvoj polovini iduće godine Crnu Goru očekuju predsednički i vanredni parlamentarni izbori, popis je adekvatno održati najranije u novembru 2023. godine“, navele su Socijaldemokrate.

Govoreći o izbacivanju pitanja o nacionalnoj, odnosno etničkoj pripadnosti, veri i maternjem jeziku, Socijaldemokrate ističu da je popis neophodno sprovesti u atmosferi koja je lišena tenzija, te da je celi proces neophodno osloboditi političkog uticaja.

U tom smislu, a navodeći praksu u brojnim zemljama EU, te činjenicu da Uredbom Evropskog parlamenta ova pitanja nisu definisana kao obavezna prilikom održavanja popisa, Socijaldemokrate predlažu da se ona, prilikom idućeg popisa, ne postavljaju.

Navode čitav niz zemalja Evropske unije u kojima se ova pitanja ne postavljaju i dodaju da u slučaju da dođe do većih demografskih promena, a što redovno prati zvanična statistika, procenti manjinskih naroda na državnom i lokalnim nivoima mogu biti provereni kroz sprovođenje prikladnih zvaničnih istraživanja, kako to predviđa EU legislativa.

Predložena amandmanska rešenja, kako navode, imaju za cilj da Crna Gora prati moderne statističke prakse ubedljive većine razvijenih država, odnosno društava gde je ostvaren do sada najveći stepen razvoja demokratskih vrednosti i praksi, preneli su podgorički mediji.

(Tanjug)

