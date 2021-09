Sekulović: Na Cetinju je mogao izbiti oružani sukob

PODGORICA – Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Sergej Sekulović potvrdio je da je premijer Zdravko Krivokapić noć uoči ustoličenja mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija tražio njegovu ostavku, kao i ostavku direktora Uprave policije (UP) Zorana Brđanina.

Sekulović je u intervjuu Vijestima rekao da je u jednom momentu ponudio ostavku u slučaju da neko od pomoćnika direktora UP, kojima je bilo ponuđeno da budu novi direktori, preuzme funkciju, a to je podrazumevalo ostavku Brđanina, koju je on nudio.

„Međutim, svi pomoćnici direktora UP odbili su da budu novi direktori, pa samim tim nije bilo potrebe da dajem ostavku jer je Brđanin ostao na funkciji“, dodao je Sekulović.

Naveo je da napuštanje funkcije ministra unutrašnjih poslova za njega nije relevantno pitanje i da se neće grčevito boriti za fotelju.

Na pitanje da li je na Cetinju moglo da dođe do upotrebe oružja, Sekulović je odgovorio potvrdno i naveo da su to bile procene UP i Agencije za nacionalnu bezbednost.

Kada je reč o audio-snimku na kojem se čuju rafali, Sekulović je rekao da može nesporno da potvrdi da su čaure pronađene.

„Tu bih se zaustavio, jer bi sve mimo toga što bih kazao bilo neozbiljno, a moguće i nezakonito s obzirom na to da su u toku istražne radnje“, rekao je Sekulović.

(Tanjug)

