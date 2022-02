Sergej Lavrov: Blinken i ja smo zainteresovani za nove razgovore

„Državni sekretar (SAD) Antoni Blinken i ja smo se dogovorili da će on biti spreman da se sastanemo nakon što Rusija pošalje dokument i (Vašington) se upozna sa našom vizijom situacije. Obojica smo zainteresovani za to. Ovo je u skladu sa našim interesima i planovima“, rekao je on u intervjuu za TV Raša tudej.

Lavrov je naveo da će Moskva insistirati na tome da SAD i NATO ispune svoje bezbednosne obaveze i obećanja data Rusiji u toj sferi.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.