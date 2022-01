Sergej Lavrov: Ukrajina nije spremna da postane članica NATO-a

MOSKVA – Svima je jasno da Ukrajina nije spremna da postane članica NATO i njeno članstvo neće doneti ništa korisno Alijansi, izjavio je danas ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov za „Prvi kanal“.

Šef ruske diplomatije je rekao da Rusija šalje zahteve NATO-u i OEBS, tražeći od njih da objasne da li nameravaju da ispune ključne bezbednosne garancije, prenosi agencija TAS S.

The State Duma, The Federal Assembly of The Russian Federation Press Service via AP, File

(Tanjug)

