Si Djinping: Kina za izgradnju zajednice sa zajedničkom budućnošću Kine i Centralne Azije

Kineski predsednik Si Djinping rekao je danas u Pekingu da se Kina zalaže za izgradnju zajednice sa zajedničkom budućnošću sa zemljama Centralne Azije, prenela je Kineska medijska grupa (CMG).

Si je danas predsedavao video samitu povodom obeležavanja 30. godišnjice uspostavljanja diplomatskih odnosa Kine i pet zemalja Centralne Azije (Kazahstan, Kirgistan, Tadžikistan, Turkmenistan i Uzbekistan).

On je u govoru istakao da „bez obzira na to kako se međunarodna situacija menja i bez obzira na to kako se Kina bude razvijala u budućnosti, ona će uvek biti pouzdan i dobar sused, dobar partner, dobar prijatelj i dobar brat zemalja Centralne Azije“.

„Kineska strana čvrsto podržava različite zemlje Centralne Azije da slede razvojni put koji odgovara njihovim nacionalnim uslovima, čvrsto podržava različite zemlje u očuvanju njihovog suvereniteta, nezavisnosti i teritorijalnog integriteta, te čvrsto podržava razne zemlje u njihovoj potrazi za nacionalnim podmlađivanjem i jedinstvom i samousavršavanjem, kao što i čvrsto podržava razne zemlje u igranju većih uloga na međunarodnoj sceni“, rekao je.

Si Djinping je naglasio da uspešan kodeks tridesetogodišnje saradnje Kine i pet zemalja Centralne Azije leži u međusobnom poštovanju, dobrosusedstvu i prijateljstvu, solidarnosti, uzajamnoj koristi i „vin-vin“ saradnji.

Ta četiri principa su, dodao je, dragoceno iskustvo i zajedničko bogatstvo stečeno na osnovu saradnje i politička garancija za stabilan i dugoročan razvoj odnosa Kine i zemalja Centralne Azije, ali takođe i izvor snage za prijateljsku razmenu između Kine i zemalja Centralne Azije, kako u prošlosti, tako i u budućnosti.

Lideri svih pet zemalja Centralne Azije naveli su da sa nestrpljenjem očekuju prisustvo na ceremoniji otvaranja Zimskih olimpijskih igara u Pekingu sledeće nedelje.

Oni su izrazili uverenje da će Kina prebroditi poteškoće vezane za epidemiju i da će uspešno održati Zimske olimpijske igre prema unapred određenom planu, što će sigurno doneti više samopouzdanja i nade svetu, dodaje CMG.

(Beta)

