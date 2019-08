Sibir gori, a kenguri u Australiji skaču po snegu (foto, video)

Na svim krajevima Zemljine kugle vremenske nepogode i posledice koje sa sobom nose sada su u fokusu. Najteže je u Aziji, gde ljudi ginu u poplavama, odronima i udarima tajfuna, dok se Australijanci smrzavaju na neočekivana minus tri stepena. Kao i svake godine, Evropa pati zbog požara.

Not something you see every day in Australia. Kangaroos in the snow.#Wildoz #Kangaroos #Snow pic.twitter.com/ospCngUa98

— Stephen Grenfell (@stephengrenfel1) August 11, 2019