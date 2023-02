Šiphol: Smanjenje letova na 460.000 godišnje samo privremeno

AMSTERDAM – Amsterdamski aerodrom Šiphol najavio je da smanjenje poletanja na 460.000 godišnje neće ići ispod te cifre, kao i da bi nakon ovog ograničenja planirano ponovno povećanje letova, piše NL Times.

Rast će biti moguć kroz novi plan letova u kojem je vlada fokusirana na uticaje na životnu sredinu, saopštilo je rukovodstvo Šiphola osvrćući se na vladin plan smanjenja avio-saobraćaja.

Aerodrom Šiphol naglašava prednost povezanosti sa ostatkom sveta, što je, kako navodi, od neverovatnog značaja za prosperitet i uspeh kompanije. Međutim, takođe dodaju da su svesni da je vazdušni saobraćaj izvor zagađenja i buke, kao i da je menadžment kompanije veoma posvećen „smanjenju uticaja emisija štetnih gasova na okolinu“. Oba interesa moraju biti ugrađena u novi sistem, na kojem političari rade deset godina.

Operater aerodroma planira da što pre uspostavi novi raspored saobraćaja kako bi se situacija razjasnila, u skladu sa obaveznom kontrolom buke i emisija štetnih gasova.

Ova ekološka ograničenja moraju da definišu šta je dozvoljeno a šta nije u aerodromskom sektoru. Međutim, ističu u Šipholu, takođe mora da postoji prostor za napredak ukoliko kompanija bude poslovala u okviru ovih ograničenja. To bi, kako kažu, otvorilo prostor za budući rast, dok vlada mora ohrabriti inovacije koje bi smanjile zagađenje i buku.

Šiphol takođe napominje da uskoro mora biti doneta odluka o zimskoj sezoni koja počinje u oktobru i ta odluka mora biti objavljena najkasnije do 4. maja, prenosi holandski list.

Prošlog juna vlada je najavila da će smanjiti kapacitet Šiphola na 440.000 letova godišnje, što je trebalo da se realizuje do kraja ove godine. Međutim, kasnije je limit povećan na 460.000 letova godišnje.

Kompanija KLM je takođe izrazila zabrinutost u vezi sa planovima za smanjenje, napominjući da će morati da odustane od 30 destinacija ako Vlada to sprovede. To bi moglo dovesti do manje popunjenosti transatlantskih letova, što bi stvorilo silaznu spiralu, navodi holandska aviokompanija. KLM želi da broj letova bude iznad 470.000 jer bi to imalo manje štetne posledice po avio-kompaniju.

