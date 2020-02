Skeptični Makron vidi napredak u razgovorima o proširenju EU

Francuski predsednik Emanuel Makron je danas nagovestio da će Francuska uskoro otvoriti put Evropskoj uniji za početak pregovora o prijemu Albanije i Severne Makedonije, ali je jasno dao do znanja da još ima rezerve u pogledu ambicija bloka za proširenjem.

Te dve balkanske zemlje trebalo je da prošle godine počnu formalne pregovore sa EU o pristupanju, ali Makron je u oktobru blokirao taj poduhvat i rekao da će ostati pri tome sve dok se ne reformiše proces prijema zemalja u blok koji sada ima 27 zemalja po što je Velika Britanija januara istupila iz njega.

Makron je na Minhenskoj konferenciji o bezbednosti rekao da je taj uslov sada ispunjen.

Kazao je da je sledeći korak izveštaj sledećeg meseca Evropske komisije o napretku koji su postigle te dve zemlje.

„Ako je rezultat pozitivan i ako je uspostavljeno poverenje, trebalo bi da možemo da posle toga otvorimo te pregovore“, rekao je on.

Makron je naglasio da deli strateški cilj da se Zapadni Balkan „usidri u Evropi“. Ipak, rekao je da postoji „znak pitanja“ oko toga da li je pravi put za to otvaranje pregovora o prijemu u EU koji će se verovatno vući godinama. Ukazao je na značaj ulaganja.

„Problem nas Evropljana je to što mislimo na susedstvo samo kroz proširenje“, rekao je on. „To ne funkcioniše kada nas je 27. Suviše sporo napredujemo, svuda imamo pravilo konsensusa, preglomazni smo. Mislite li da će to raditi kada nas bude 30, 32 ili 33?“ – zapitao je Makron.

(Beta)