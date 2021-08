Skraćuje se radno vreme Akropolja zbog toplotnog talasa

ATINA – Vlasti u Grčkoj će počev od danas zatvoriti Akropolj i druga drevna nalazišta tokom popodnevnih časova, jer se pogoršao toplotni talas koji je zahvatio istočni Mediteran.

U pojedinim delovima grčke prestonice temperature su dostigle 42 stepena Celzijusova, a ekstremni vremenski uslovi su prouzrokovali smrtonosne požare u Turskoj, kao i izbijanje šumskih požara u Grčkoj, Italiji i širom regiona, prenosi agencija AP.

Grčke vlasti opisale su toplotni talas kao najintenzivniji u više od 30 godina.

Akropolj, koji je obično otvoren leti od 8 do 20 sati, imaće skraćeno radno vreme do petka, odnosno biće zatvoren od podneva do 17 sati.

Grcka vatrogasna služba je danas izdala upozorenje za veći deo zemlje, dok su javne i neke privatne službe promenile radno vreme kako bi omogućile poslepodnevno zatvaranje.

Toplotni talas će testirati i elektroenergetsku mrežu zemlje, jer se očekuje da će potrošnja danas dostići 10-godišnji maksimum od 10.700 megavata, prenosi portal „Katimerini“.

(Tanjug)

