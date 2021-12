Slavna glumica pronađena mrtva u svom domu (foto)

Španska glumica Veronika Forke, koja je glumila u Oskarom nagrađenoj mračnoj komediji reditelja Pedra Almodovara „Kika“, pronađena je mrtva u ponedeljak u svom domu u Madridu, saopštila je policija.

Forke, koja je 1. decembra napunila 66 godina, bila je jedna od najpopularnijih španskih glumica tokom 1980-ih i 1990-ih, pojavljujući se u mnogim komedijama.

Veronika je osvojila nagradu za najbolju glumicu 1994. na dodjeli Goja nagrada, najvećeg španskog filmskog priznanja, za ulogu u filmu “Kika” kao mlade šminkerke koja započinje vezu s posinkom šaljivog američkog pisca.

The lovely star of Pedro Almodovar’s KIKA, Veronica Forque committed suicide at the age of 66. 🥺🥺🥺 pic.twitter.com/RswJ3k9uaS

