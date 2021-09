SLO: Zabranjeni plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu

LJUBLJANA – Slovenija je od danas zabranila korišćenje većine plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu, uredbom vlade.

Proizvodi će biti zabranjeni regulativom podržanom pre više od dve nedelje, koji su do određene mere u skladu sa diretktivom EU.

Među proizvodima su plastični pribor za jelo, tanjiri i slamčice, kao i štapići za uši, izuzev onih koji se koriste u medicinske svrhe, prenela je agencija STA.

Zabranjene su i plastične drške za balone.

Kako bi se podigla svest o značaju recikliranja, uredba takođe predviđa da se označe pojedini plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu.

Kazne za nepoštovanje uredbe kretaće se do 15.000 evra za pravna lica, do 5.000 evra za preduzetnike i do 3.000 evra za izvršnog ili odgovornog vlasnika.

Blizu 10 evropskih zemalja je dosad zabranilo plastične proizvode za jednokratnu upotrebu kako bi smanjile plastični otpad, među kojima su, osim Slovenije, i Nemačka i Hrvatska, između ostalih.

(Tanjug)

