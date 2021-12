Slovenija: Hojs demantuje da policija potiskuje izbeglice

LJUBLJANA – Ministar unutrašnjih poslova Slovenije Aleš Hojs odbacio je navode nevladinih organizacija da su slovenački policajci angažovani na potiskivanju izbeglica sa slovenačke granice i kritikovao hrvatsku policiju jer je migrantima davala uputstva da zatraže međunarodnu zaštitu u Sloveniji.

„Informacije koje imam pokazuju da slovenačka policija to nikada nije uradila. Tačno je da su migranti zadržani na granici i da je sa Hrvatima na osnovu bilateralnih sporazuma dogovoreno da se vrate u Hrvatsku. To je do pre mesec-dva funkcionisalo prilično dobro“, rekao je on za Delo, prenosi STA.

On je ukazao da su se stvari promenile jer su Hrvati malo-po-malo neformalno počeli da upućuju izbeglice da traže međunarodnu zaštitu u Sloveniji.

U periuodu od proteklih deset meseci, od januara do oktobra, Slovenija je registrovala više od 8.000 neregularnih ulazaka, praktično sve iz Hrvatske, što, kako piše ljudbljansko Delo, praktično znači da južni sused Slovenije nije dobro kontrolisao svoju granicu sa Bosnom i Hercegovinom.

Hojs je odgovorio da bi Slovenija, ukoliko Hrvatska bude ušla u Šengensku zonu, postupila vrlo slično Austriji koja je uvela kontrolu na unutrašnjoj granici EU.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.