Šmit da donese ispravnu odluku; Rok za formiranje vlade FBiH ističe sutra

SARAJEVO – Sutra je krajnji rok za formiranje Vlade Federacije BiH nakon opštih izbora održanih oktobra prošle godine, a budući ambasador BiH UN i bivši predsednik SDP Zlatko Lagumdžija kaže da je to, ipak, moguće ako potpredsednik FBiH Refik Lendo (SDA) stavi potpis na imenovanje, ili da SDA preko noći uđe u vlasti ili da visoki predstavnik Kristijan Šmit reaguje.

Tvrdi da bi bilo katastrofalno doneti privremeno rešenje i poziva Šmita da donese ispravnu odluku.

On ukazuje da u ovom trenutku misli da se ne može očekivati od Šmita da uradi nešto što bismo, kako kaže, možda mi voleli.

„Ako hoćete da sada pogurate ponovo SDA, jer bez Šmitove oluke SDA bi sada bila opozicija i vlada bi bila formirana. Zbog ŠSmitove odluke SDA je postao nezaobilazan faktor u celoj ovoj priči. E sad, ako ti je cilj da fakat pomogneš SDA-u onda donesi odluku da treći potpis ne važi, da to ne važi samo ovaj put, a posle će sve biti kako si ti namislio. Ako to uradi, onda je to vetar u leđa SDA-u, nećemo ih se rešiti narednih 30 godina“, rekao je Lagumdžija, prenosi sarajevski portal Klix.

Komentarišući ideju “da se proglase tzv. super kantoni”, Lagumdžija smatra da je to demoliranje Vašingtonskog sporazuma, demoliranje bilo kakvog ustavnog ustrojstva, vladavine prava.

„Očekujem od Šmita, pošto je sve ovo odlučio da bi napravio deblokadu procesa. E fino, tvrdio si da hoćeš da deblokiraš procese i upravo sada si nas doveo do blokade. E pa kako se može deblokirati proces, pa jednostavno – novom odlukom. Kaže ukoliko niste u stanju da konstituišete vlast u roku koji sam vam zadao, tada pred Parlament Federacije, pred oba doma ide predlog koji ima potpis dva od tri predsednika, odnosno potpredsednika Federacije i treba da dobije natpolovičnu većinu u Domu naroda i Predstavničkom domu, pri čemu u Domu naroda treba da ima preko 1/3 pripadnika svakog naroda da bi deblokirao proces. Ali ne samo da deblokira podelu fotelja, nego zakonodavnu vlast“, kaže Lagumdžija i dodaje:

„Evo deblokiraj tako, dovoljno je imati 1/3. Imaš funkcionalnu zakonodavnu vlast, rešili smo problem. Pitanje je da li to znači da će sutra eventualno neko za četiri godine, neki Čović ili neki Izetbegović imati opet 2/3 svog biračkog tela. Pa uredu, Bože moj. Ovim bi se pokazalo da imamo jednu normalnu, pluralnu sredinu u kojoj se ne dozvoljava da se blokira i zakonodavna, a ne samo izvršna vlast“.

Navodi da bi jednokratnom intervencijom SDA s pravom govorila da je to protiv njih.

„Mene plaši što bi nakon toga usledila jedna histerija u kojoj bi se, u dosta elemenata s pravom, koristio narativ da ovo sve rade protiv nas zato što mi imamo veliku muslimansku stranku. I to je pogubno i po muslimane i po tu stranku i po sve nas zajedno. Mislim da je jako važno da Šmit sada ne odigra za SDA. Ukoliko donese jednokratnu odluku on će u suštini odigrati za SDA. Rešiće problem koji ima sad, eventualno, ali će nam stvoriti problem narednih 30 godina kojeg nećemo moći da se rešimo“, kaže Lagumdžija.

Smatra da, ako Šmit misli da donese lošu odluku kojom uvodi kantone, odluku koja znači jednokratno eliminiranje SDA bez da to bude sistemski rešeno, ako bi ušao u dalju etničku destrukciju ove zemlje kroz uvođenje nekih super kantona i slično, onda je bolje da ostavi ovako.

„Pa da imamo još naredne četiri godine ovo blato koje imamo. Ako će doneti takve odluke, bolje da ih ne donosi. Onda je bolje da imamo stanje koje imamo sada a koje je nikakvo. Može doneti jednu ispravnu odluku koja bi značila jedno šmirglanje onoga što je uradio, skidanje onoga što je zabrljao“, naveo je Lagumdžija.

A, ako, kaže, Šmit ne donese odluku, sve opcije su otvorene.

(Tanjug)

