Šmit pozvao predstavnike RS da se vrate u institucije BiH

SARAJEVO, 28. oktobra (Tanug) – Visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Kristijan Šmit pozvao je danas predstavnike Republke Srpske da se vrate u zajedničke institucije, a predstavnike tri naroda da se okrenu budućnosti.

Šmit je to rekao u obraćanju poslanicima Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, kojoj ne prisustvuju predstavnici iz Republike Srpske.

U obraćanju koje je počelo u podne, Šmit je, kako prenosi Radio televizija Republike Srpske, rekao da „ne razme da neko blokira parlament koji je pravo mesto za razgovore“.

Rekao je i da će se naredne sedmice obratiti u Savetu bezbednosti UN i predstaviti izveštaj redovan izveštaj o BiH, koji je predao.

Naglasio je, navodi se, da je neprihvatljivo da institucije budu bilo čiji taoci i pozvao predstavnike Republike Srpske da se vrate u zajedničke institucije i učestvuju u njihovom radu.

Republika Srpska ne priznaje Šmita za visokog predstavnika, jer njegov izbor nije verifikovan u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Narodna skupština Republike Srpske jednoglasno je odlučila da predstavnici iz Srpske ne učestvuju u radu državnih institucija, nakon što je bivši visoki predstavnik Valentin Incko na samom kraju svog mandata nametnuo odluku o izmenama i dopunama Krivičnog zakona, kojima se zabranjuje i sankcioniše negiranje genocida.

Šmit je rekao da mu je namera bila da ovo obraćanje bude povodom 100 dana njegovog rada i podsetio da je 1. avgusta dočekan srdačno, ali da je bilo i kritika.

One koji ga kritikuju pozvao je na dijalog i istakao da je bolje da, kako je rekao, razgovaramo nego da jedni druge komentarišemo u medijima.

Podsetio je da je za proteklih sto dana rada bio u Parizu, Vašingtonu, Londonu i drugim gradovima i da je te susrete koristio da bi zvaničnike informisao o situaciji na Zapadnom Balkanu.

“Verujte oni to pomno prate. Naš zajednički interes je da doprinesemo miru na Zapadnom Balkanu, a posebno u BiH. U ovakvim vremenima dobro razumem da građani BiH imaju dosta sumnje, jer izabrani ljudi moraju raditi kako bi sve uverili u mirnu i zajedničku budućnost koja poštuje prava svih. Međunarodna zajendica i visoki predstavnik to veoma ozbiljno shvataju. Ali, to se ne može desiti bez vas i onih koji imaju odgovornost za svoju zemlju”, rekao je, između ostalog, Šmit, prenela je sarajevska N1 tv.

(Tanjug)

