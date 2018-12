Snežna oluja pravi haos u Americi, ima žrtava (foto, video)

Dok se Severna Karolina bori sa snežnom olujom, saobraćaj u toj američkoj saveznoj državi dodatno je poremetio kamion sa stotinak prasića koji se prevrnuo na autoputu koji vodi ka zapadu, u blizini granice s Tenesijem.

Deonice koje vode ka zapadu SAD bile su privremeno zatvorene u ponedeljak, kako bi prasići bili sakupljeni i zatvoreni, prenosi AP.

An overturned livestock truck on westbound I-40 near the TN state line has shut down traffic 3 miles prior to Exit 7 (Cold Springs Creek Rd.). Expect heavy delays. pic.twitter.com/NJZk3bRduH

— NCDOT (@NCDOT) December 10, 2018