Snimak približavanja ruskog i američkog aviona iznad Sredozemlja (video)

Šesta flote američke Ratne mornarice objavila je na društvenoj mreži Tviter video na kojem se vidi kako se ruski lovac Su-35 približio američkom patrolnom avionu P-8A „Posejdon“ iznad Sredozemnog mora.

JUST IN: For the second time in four days, Russian pilots flew in an unsafe and unprofessional manner while intercepting a #USNavy P-8A Maritime Patrol and Reconnaissance Aircraft in @USNavyEurope.

Full Details: https://t.co/vHcJZhmk5u pic.twitter.com/mKMW9s9RFR

