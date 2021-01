Snimak žurke u bolnici: Piju, plešu i pevaju i to bez maski

ZAGREB – Hrvatski RTL objavio je snimak žurke u Kliničkoj bolnici Dubrava, na kojem se vidi kako medicinske sestre i pomoćno osoblje pevaju, plešu i piju alkohol, ne poštujući epidemiološke mere poput držanja distance i nošenja zaštitnih maski.

„Harmonika nakićena novčanicama, alkohol, glasno pevanje. Medicinske sestre i pomoćno osoblje u kolu. Bez distance, bez maski“, navodi RTL dodajući da je ovaj „skandalozni snimak“, koji su prosledile tom mediju neki od zaposlenih u bolnici, nastao početkom meseca.

Jedna od zaposlenih poslala je i pismo RTL-u u kojem navodi da za više od 20 godina radnog staža nije doživela ništa slično.

„U ovakvim situacijama me je sram što sam medicinska sestra. U 20 godina staža ovo nisam doživela. Nepoštivanje epidemioloških mera, alkohol u potocima, tambure, pesma i ples. I sve to u prostoru bolnice u režiji delatnika. Ne znam ko je dozvolio bend u bolnici i je li za to znao, ali očekujem sankcije za aktere ovog događaja. Mislim da se ovime bacila ružna slika na ostale zaposlene koji svoj posao rade kako treba, cela bolnica bruji o spornoj žurci, a vreme je i da se za to odgovara i spreči u buduće. Borimo se protiv virusa, a sami ga širimo. Ljuta sam i razočarana“, napisala je jedna sestra.

V.d. direktora KB Dubrava Ivica Lukšić rekao je da nije upoznat sa slučajem.

„Snimak vidim prvi put i iznenađen sam“, rekao je Lukšić.

Za sada nije poznato koji je povod bio za slavlje, kao i koliko je zaposlenih u trenutku održavanja zabave bilo u smeni zaduženo za brigu o pacijentima, a koliko ih je ostalo nakon što im se završila smena.

Građanima u Hrvatskoj zabranjeno je okupljanje više od deset osoba u sopstvenom domu, a zabranjeno je i okupljanje ljudi iz više od dva domaćinstva.

