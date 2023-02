Šolc: EU da utvrdi brzinu integracije u EU ZB, Ukrajine, Moldavije i Gruzije

BRISEL – Nemački kancelar Olaf Šolc izjavio je jutros, dolazeći na samit EU u Briselu, da Unija treba da utvrdi brzinu kojom bi se zemlje Zapadnog Balkana, Ukrajina, Moldavija i Gruzija približavale Uniji.

Prema rečima nemačkog kancelara, integracija ovih zemalja u EU treba da bude uspešna, ali to podrazumeva da ove zemlje ispune kriterijume kao što su vladavina prava, demokratski i ekonomski uslovi.

EU je dala perspektivu svim ovim zemljama i sada treba da utvrdi koji je put približavanja.

„Ovo važi za sve zemlje i sve zemlje prave napore. Ali ne smemo da dozvolimo da se ponovi istorija“, naglasio je on dodajući da je pre 20 godine u Solunu EU dala obećanje zemljama Zapadnog Balkana i da su „svi mislili da će ove zemlje biti članice u periodu od dve do osam godina, ali 20 godina kasnije to se nije desilo“.

Sada je ključno, kako kaže Šolc, da Unija definiše svoja obećanja.

„Sada treba da budemo veoma jasni o brzini integracije i mi sami između nas da razjasnimo naše lične odluke“, naveo je Šolc.

(Tanjug)

