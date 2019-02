Sprema li se novi savez koji će uvesti EU u najveću krizu do sada?

Sprema li se novi savez koji će uvesti EU u najveću krizu do sada?

Izjava predsednika Evropske komisije Žana Kloda Junkera da bi stranka Fides mađarskog premijera Viktora Orbana trebalo da napusti Evropsku narodnu stranku, koaliciju stranaka desnog centra u Evropskom parlamentu, data je iz dva razloga, smatra Slobodan Janković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu.

Prvi razlog je što se u predizbornim kampanjama određene političke poruke pojačavaju i naglašavaju više nego što je to uobičajeno, kaže Janković za Sputnjik.

S druge strane, jasno je da je establišment, odnosno elita Evropske unije, zabrinut zbog jačanja stranaka koje su protiv dalje centralizacije same Unije i to se vidi kroz niz poteza.

„Vidljivije su izjave raznih političkih ličnosti koje nisu neki veliki lideri, ali su stavljene na funkcije koje su formalno značajne. To se vidi i kroz ono što oni pričaju na forumima, kroz knjige koje publikuju, a to je manje poznato našoj javnosti. Radi se generalno o ideji da se što više ograničava pravo glasa široj grupi naroda, odnosno, kako oni kažu, neprosvećenim masama“, ističe Janković.

Izjava Junkera bi se mogla posmatrati kao jedan vid pritiska na Mađarsku Viktora Orbana i njegovu politiku, smatra naš sagovornik i dodaje da ne zna kako bi Junker mogao da pomogne takozvanim narodnjačkim partijama „udarom na Orbana“.

Janković smatra da Junker nije digao glas samo zbog migrantske politike Orbana, već i zbog sebe. Junkerova izjava je došla nakon što je mađarska Vlada predstavila novi plakat kojim optužuje Junkera i Džordža Soroša da žele Mađarsku da „preplave migrantima“.

Sagovornik Sputnjika podseća da se i kod nas pisalo o ulozi Junkera u sklanjanju hiljada milijardi evra u poreske rajeve, konkretno Luksemburg, gde je novac „sačuvan“ od oporezivanja, a samim tim je i otet od građana EU, jer se ne ulaže u poboljšanje zdravstva, školstva…

„Dakle, Junker je tu samo čovek koji pomaže najimućnijim ljudima u EU da svoj novac ne daju kroz porez, odnosno da ne daju deo onoga što su profitirali. Ne radi se tu o profitima od deset, 20, 30 odsto, nego o profitima od preko 90 odsto. Junker je čovek koji je pomogao najimućnijim ljudima u EU da svoj novac zadrže, da ga oplode, a da ništa ne vrate društvu“, kaže Janković.

On smatra da Orbanov Fides praktično i ne pripada grupi Evropskih narodnih partija, jer su „one odavno pokazale da su postale nenarodne partije“.

„Pokazalo se da, kad god je neka kriza vlasti, kad god se pojavi neka stranka koja ima tradicionalno desničarski program i počne da dobija glasove, onda ove navodno narodnjačke partije ulaze u koaliciju sa socijaldemokratama, levičarskim partijama i tu se vidi da su i jedne i druge tu da bi se nastavila vlast političke elite“, kaže Janković.

Ipak, Orban je iz pragmatičnih razloga zadržao Fides u koaliciji narodnjačkih partija, ne bi li bar donekle bio vezan za vlast u EU, odnosno da ne bi trpeo suviše veliki pritisak. Orban je prevashodno usmeren na jačanje Mađarske i ne želi da ulazi u nepotrebne sukobe i zato nastoji da održi Fides u okviru narodnjačke koalicije.

Ukoliko bi Fides bio izbačen iz narodnjačke koalicije, bilo bi logično da se udruži sa „Ligom“ Matea Salvinija ili Nacionalnim okupljanjem Marin le Pen i drugim strankama koje su mu ideološki bliske. U tom slučaju, narodnjaci bi ostali bez dobrog dela glasova za Evropski parlament, smatra Janković.

Ide se ka tome da se stvori jedna situacija kao u Nemačkoj, da dođe do tzv. velike koalicije, uslovno rečeno levo-liberalnih i narodnjačkih stranaka i to bi bila poslednja faza posle koje dolazi do velike krize tog sistema.

„Krize u smislu većine u Evropskom parlamentu, gde elita neće više moći da ga kontroliše tek tako, ali ne na ovim, već na sledećim izborima. Onda će se tu postaviti i pitanje same uloge Evropskog parlamenta, njegovog dometa, koliku uopšte ima moć odlučivanja. A ima vrlo ograničenu“, zaključio je Janković.

(Sputnjik)