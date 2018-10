Srušio se helikopter vlasnika Lestera, da li je on bi u njemu (video)

Helikopter vlasnika Lester sitija Višaja Šrivadanaprabhe (60) srušio se u blizini King Pauer stadiona nakon utakmica sa Vest Hemom (1:1).

Još uvek nema zvaničnih informacija ko je sve bio u helikopteru, da li se u njemu nalazio Šrivadanaprabha, ali pojedinci tvrde da je milijarder bio u helikopteru u trenutku nesreće, prenosi B92.net.

The Leicester City chairmans helicopter has just crashed outside the King Power Stadium ! 😮 – pic.twitter.com/bXX4CbwGFv

Šrivadanaprabha je prisustvovao utakmici, a po običaju je nakon svakog meča helikopterom sa stadiona leteo za London.

Navodno su iz olupine izvučena tri tela, a osim Šrivadanaprabhe spekuliše se da su bili još njegova kćerka i pilot. Mediji demantuju da su u helikopteru bili Višaijev sin, koji je potpredsednik kluba, kao ni sportski direktor Džon Radkin.

BREAKING: Leicester City's helicopter, used by the club's owners, has crashed outside the stadium after today's match vs West Ham.

Horrific images emerging from the scene. Hope & pray whoever was on board got out alive. pic.twitter.com/n0wQNu0CE1

— Piers Morgan (@piersmorgan) October 27, 2018