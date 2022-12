Šta je razlog odlaganja neposrednih izbora za čelnike DPS?

PODGORICA – Odlaganje neposrednih izbora za čelnike Demokratske partije socijalista (DPS) Mila Đukanovića iz ove stranke opravdavaju predstojećim parlamentarnim i ipredsedničkim izborima, dok analitičarka Nikoleta Đukanović veruje da u pozadini toga može biti i pokušaj vraćanja poverenja u tu partiju čišćenjem kompromitovanih kadrova.

Loš rezultat DPS-a na lokalnim izborima u Podgorici jasan su znak da su potrebne duboke reforme u partijskim strukturama, kao jedini način kontrolisanja dugoročnog slabljenja stranke, smatra Nikkoleta Đukanović, profesorka podgoričkog Univerziteta “Donja Gorica” (UDG).

Ona je za podgoričke Vijesti rekla da se odluka Glavnog odbora DPS-a o odlaganju unutarpartijskih izbora, može tumačiti kao potreba za dodatnim vremenom, neophodnim u konsolidaciji partijskih strategija.

”A moguće i za postizanje kompromisa oko članova partije kojih bi se DPS potencijalno želeo osloboditi i na taj način zadovoljio sada već bivše, nezadovoljno biračko telo zbog kadrova koji su dominantno bili povezani sa različitim aferama, korupcijom, protivzakonitim ponašanjem …“, rekla je ona.

Međutim, prema njenim rečima, cena takvih reformi po samu partijsku homogenost i partijsku disciplinu koja je karakteristična za sve partije u Croj Gori, pa i DPS, može biti velika, pa se čini da će se rukovodstvo teško odlučiti na takve korake.

GO DPS-a u četvrtak je odlučio da se produži rok za neposredni izbor predsednika i potpredsednika partije, odnosno predsednika opštinskih odbora iz razloga, kako su objasnili, racionalnosti, imajući u vidu “da će na proleće u Crnoj Gori biti održani redovni predsednički, a da su sve izvesniji i vanredni parlamentarni izbori”.

Statutom DPS-a propisano je da će se izbori obaviti u roku od 24 meseca od donošenja tog akta. To znači da bi šef najjače opozicione stranke trebalo da se bira najkasnije do 24. januara naredne godine. Lidera DPS-a do sada su birali delegati, a novim Statutom predviđeno je da to čine članovi partije u skladu s tim aktom i “posebnim pravilima koje donosi Glavni odbor.

Predsednik DPS-a i države Milo Đukanović najavljivao je da će se Kongres i prvi neposredan izbor predsednika vjerovatno održati ranije ove godine.

Vijesti pišu da Iz DPS nisu odgovorili na njihovo pitanje da li ih brine da će odlaganje reformskih procesa negativno uticati na rejting partije.

Inače, Đukanović je na najvišim državnim funkcijama preko 30 godina a sa njih se kratko povlačio tri puta. Na čelu DPS-a on je međutim neprekidno od 1998. godine.

Nakon gubitka vlasti na državnom nivou u avgustu 2020, DPS je izabrao potpredsednike, osvežio Predsedništvo i GO novim članovima, ali promena na čelu stranke nije bilo, iako je to više puta najavljivano. Promena nije bilo ni nakon lokalnih izbora u oktobru ove godine kada je DPS u većini opština izgubio vlast.

Prema rezultatima istraživanja javnog mnjenja koje je prošle sedmice objavio CEDEM, DPS trenutno ima podršku 27,7 odsto birača, što je blagi pad u odnosu na junsko istraživanje (28,2).

Nikoleta Đukanović kaže da lokalni izbori u Podgorici predstavljaju dobar pokazatelj odnosa snaga na nacionalnom nivou i da nedavno objavljeni rezultati istraživanja nisu bili veće iznenađenje.

”Sa druge strane, DPS, koliko god potencira raspisivanje izbora kao najbolju soluciju za svoje pozicioniranje i izlazak države iz krize, pitanje je koliko bi skoriji period njihovog održavanja bio zaista pogodan za njihovu partiju, upravo polazeći od rezultata koji su ostvarili u Podgorici”, navela je Nikoleta Đukanović.

Svi ti pokazatelji, kako je dodala, predstavljaju jasan znak potrebe za dubokim reformama u partijskim strukturama, kao jedini način kontrolisanja dugoročnog slabljenja partije.

”Međutim, dosadašnje mere koje su preduzete više su upućivale na manjak volje ili pak na velike izazove, da se takvim reformama pristupi”, navela je Đukanović.

(Tanjug)

