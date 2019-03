Šta piše u Tarantovom manifestu?

KRAJSTČERČ – Nekoliko sati pre nego što će izvesti napad na džamiju na Novom Zelandu, Australijanac Brenton Tarant objavio je svoj manifest pod nazivom „Velika zamena“ u kojem govori o sebi, svojoj ideologiji i planovima za danasnji napad.

Takođe objašnjava i zašto smatra islamski imigranti predstavljaju pretnju za Evropi i zašto treba ubiti, između ostalog, i nemačku kancelarku Angelu Merkel.

Tarant za sebe kaže da je „običan belac rođen u Australiji u porodici radničke klase sa niskim primanjima“ koga obrazovanje nije interesovalo.

Kao razloge za masakr Tarant navodi da treba pokazati „osvajačima“ da „naša zemlja nikad neće biti njihova zemlja“ i da „sve dok beli čovek bude živeo, oni nikad neće osvojiti našu zemlju i neće zameniti naše ljude“.

On kaže da je to po definicije teroristički napad, ali da je to i „gerilska akcija protiv okupatorske sile“, prenosi „Dejli mejl“.

Naveo je i da nije isprva planirao napad na Novom Zelandu ali da je po dolasku u tu zemlju shvatio da bi time privukao veću pažnju.

Rekao je i da ga je inspirisala Kendis Ovens i da podržava američkog predsednika Donalda Trampa.

Sa druge strane, u odeljku sa podnaslovom „Ubiti poznate ličnosti“ Tarant kaže da se neprijatelji „naših država i naše rase“ slobodno šetaju kroz društva misleći da su nedodirljivi i će uskoro shvatiti koliko greše.

„Izdajnici zaslužuju izdajničku smrt. Bilo za tri ili 30 godina ovi ljudi moraju da plate za svoje gnusne napada na našu rasu“, piše on.

U tom kontekstu pominje Angelu Merkel, Redžepa Tajipa Erdogana i gradonačlenika Londoan Sadika Kana i dodaje da njih treba „ubiti“

„Merkel, majka svih antibelih i antinemačkih stvari, na vrhu je liste. Malo njih je učinilo više da naškode rasno očiste Evropu od njenih ljudi“.

Za turskog premijera Erdogana, Tarant kaže da je jedan od najstarijih neprijatelja „našeg naroda“ i lider najveće islamiske grupe u Evropi.

On u manifestu između ostalog poručuje Turcima da mogu mirno da žive u svojoj zemlji, ali ne i zapadno od Bosfora.

„Doći ćemo u Konstantinopolj i uništićemo svaku džamiju i minaret u gradu. Aja Sofija biće bez minareta a Konstantinopolj će biti opet hrišćanski“, poručio je on.

(Tanjug)