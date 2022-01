Stafordi izujedali bebu 23 puta, majka spavala u krevetu pored (foto)

Dva stafordska bul terijera usmrtila su novorođenče, bebu koja se zvala Ruben MekNulti. Napad se dogodio u porodičnoj kući, dok je detetova majka spavala na sofi pored njih. Stravičan zločin dogodio se u decembru 2018. godine, a danas su započeta saslušanja bebinih roditelja.

Novorođenče je tada imalo svega dve nedelje, a umrlo je tri nedelje nakon napada.

Ruben MekNulti je zadobio „katastrofalne povrede“ nakon što ga je stafordski bul terijer ujeo 23 puta za glavu u porodičnoj kući u Jaksliju u Kembsu, u Velikoj Britaniji.

Njegovi roditelji Danijel MekNulti i Ejmi Ličfild ispitani su zbog sumnje da su zanemarili dete.

Istragom je dokazano da je par prethodno bio upozoren od strane socijalnih radnika da ne ostavljaju nipošto Rubena samog sa dva psa. Međutim, 18. novembra 2018. godine, Ejmi je zaspala na sofi pored Rubena dok je on bio u krevetu pored.

Danijel, koji zbog bebe nije pušio u kući, u tom trenutku je bio napolju. Kada se vratio sa cigarete zatekao je ženku Doti prekrivenu krvlju kako oblizuje usne.

Brzo je pozvao policiju i prijavio napad. Beba je urgentno helikopterom prebačena u bolnicu Adenbruk u kojoj su lekari ustanovili da je zadobila teške povrede mozga, kičme i lobanje.

