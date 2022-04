Stiže novi globalni šok?

Zbog rasta broja slučajeva zaraze koronavirusom u Šangaju, taj je grad u strogom lokdaunu jer Kina primenjuje politiku „zero covid“.

To je već izazvalo dodatne gužve i kašnjenja u najprometnijoj globalnoj kontejnerskoj luci i strahove na Zapadu od novih poremećaja koje će to izazvati u dobavljačkim lancima te takođe povećati troškove brodskog transporta.

Globalni servis za pružanje informacije o lučkom prometu VesselsValue objavio je da je broj brodova koji čekaju da budu ukrcani i iskrcani tokom prošle nedelje skočio na 300, što je pet puta više nego prethodnih nedelja, kako je preneo CNN. U međuvremenu je Shanghai International Port Group (SIPG), kompanija koja upravlja lukom, negirala da je tamo na čekanju tako veliki broj brodova te su lokalni mediji preneli njihovu informaciju da je prosečno vreme sidrenja kontejnerskih brodova kraće od jednog dana.

Međutim, jedna od vodećih svetskih brodarskih kompanija, Maersk, upozorila je klijente kako bi lokdaun u Šangaju mogao dovesti do kašnjenja i poskupljenja u transportu roba. Zbog te situacije, kako javljaju specijalizovani portali, pokušava se da se okeanski saobraćaj preusmeri prema drugim lukama, kao što su Ningbo, Qingdao i Tianjin.

Kako sama šangajska luka ne bi bila zatvorena, njeni zaposleni su već neko vreme u posebnom režimu vezanom za kretanje i protokole ponašanja, što znači da zapravo ne napuštaju područje same luke, ali kamionski promet na kopnu i dostava robe u luku i iz luke je u problemima, prenosi Jutarnji list.

Gradske vlasti su objavile da prevoz tereta neće biti „zaključan“, ali vozači teško obavljaju predviđene isporuke zbog nametnutih ograničenja za putovanje, čekanja na kontrolnim tačkama, testiranja na koronavirus i nametanje karantina nakon isporuka, pri čemu su i skladišta i fabrike uglavnom zatvoreni, a među njima i Teslina „gigafabrika“, koja ulazi u drugu nedelju mirovanja.

Kina je poslednja zemlja u svetu koja primenjuje tako stroge mere u nastojanju da eliminiše koronavirus. Kako javljaju strani mediji, u Šangaju su zatvoreni i mostovi preko reke Huangpu dok dronovi nadleću prazne ulice nadzirući sprovođenje zatvaranja. Ko može, radi i spava na poslu, poput onih u finansijskom sektoru.

Ekonomski analitičari upozoravaju da su globalni dobavljački lanci, koji su ionako bili pod opterećenjem zbog geopolitičkih tenzija vezanih za rusku invaziju na Ukrajinu, a pre toga zbog pandemije, pred dodatnim udarcem zbog dešavanja u Šangaju i cene prevoza opet bi se mogle vinuti u nebo. To zavisi i od toga koliko će dugo šangajski lokdaun trajati.

Podaci na stranici Statista kažu da je cena prevoza kontejnera iz Kine do Evrope krajem marta bila oko 12.300 dolara. SIGP je u međuvremenu objavio kako zbog uticaja lokdauna na kamionski saobraćaj uvode posebne usluge zahvaljujući kojima kompanije mogu zaobići deo zastoja. Klijenti mogu svoje kontejnere kamionima voziti do centra Taicang Servicea na reci Jangce i potom ih brodovima odande prevoziti do šangajske luke.

