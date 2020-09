Strah od invazije vanzemaljaca: Raste broj prijava NLO u Americi

Ove godine zabeležen je porast prijava o navodnom viđanju neidentifikovanih letećih objekata (NLO) u američkoj saveznoj državi Njujork, navodi Nacionalni centar za izveštavanje o NLO.

Iako je u skoro celoj 2019. godini bio 151 takav izveštaj, u prvom delu 2020. prijavljeno je 84 viđanja navodno „neobjašnjivih“ letelica ili „jezivih“ svetala na nebu iznad te savezne države.

The National UFO Reporting Center which is based in the U.S. maintains statistics about global UFO sightings. There were just over 3,700 reported sightings in 2018 and in 2019, there were 6,889. So far in 2020, 4,688 UFO sightings have been reported. pic.twitter.com/ttLfaeVhYH

— Velina Tchakarova (@vtchakarova) July 26, 2020